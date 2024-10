Ouverture du Xe Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam

Le congrès de trois jours est placé sous le thème "Solidarité - Démocratie - Innovation - Création - Développement".

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, y a assisté et prononcé un discours.

Dans son discours d'ouverture, Dô Van Chiên, membre du Politburo, secrétaire du Comité central (CC) du Parti, président du CC du FPV, a souligné que le Xe Congrès visait à examiner la mise en œuvre de la résolution adoptée par le IXe Congrès national du FPV du mandat 2019-2024 ; à définir les orientations, les objectifs et les plans d'action pour le nouveau mandat ; à élire les membres du Présidium du Xe Congrès national du FPV.

Des résultats importants entre 2019 et 2024

Nguyên Thi Thu Hà, vice-présidente et secrétaire générale du IXe CC du FPV (mandat 2019-2024), a présenté un rapport mettant en évidence ses principales activités. Au cours du mandat précédent, le Front a acquis des résultats importants. Concrètement, le grand bloc d'union nationale est maintenu, la confiance du peuple envers le Parti et l'État est constamment consolidés et renforcés, les objectifs et les tâches, en particulier les cinq programmes d'action proposés sont bien achevés.

Le travail de sensibilisation, de mobilisation et de rassemblement de personnes de tous classes ; les mouvements d'émulation patriotique et grandes campagnes de charité ont acquis d'importants résultats. Des centaines de milliers de milliards de dôngs ont été mobilisés auprès des Vietnamiens dans et hors du pays par le biais du système du FPV pour aider les pauvres, fournir des secours en cas de catastrophes naturelles, de tempêtes et d'inondations et mettre en œuvre des initiatives de bien-être social.

Face à l'évolution complexe et sans précédent de la pandémie de COVID-19, le FPV s'est coordonné pour organiser trois campagnes d'appel et de mobilisation des différentes couches de la population, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, afin de lutter contre l'épidémie, contribuant à la reprise socio-économique du pays.

À l'occasion du 70e anniversaire de la Victoire historique de Diên Biên Phu, le FPV a collecté des ressources sociales pour construire 5 000 maisons pour les ménages pauvres dans la province de Diên Biên et 500 maisons pour les ménages pauvres dans cinq provinces du Nord-Ouest.

Récemment, le Comité central de secours a mobilisé plus de 2 000 milliards de dôngs pour soutenir les villes et provinces du Nord endommagées par le typhon Yagi. Pour la première fois, le Comité permanent du CC du FPV a dirigé la comptabilité, la publicité et la transparence des sources de soutien et leur allocation en temps opportun aux localités, ce qui a été salué par les habitants.

En outre, le FPV continue de renforcer la solidarité internationale, d'élargir les activités diplomatiques entre les peuples, de participer et de promouvoir son rôle et sa responsabilité dans les mécanismes et forums.

Dans le but de continuer à promouvoir la tradition et la force du grand bloc d'union nationale, pour la période 2024-2029, le Congrès a proposé six programmes d'action, à savoir la promotion de la sensibilisation et du rassemblement des couches sociales, le renforcement du consensus social et la promotion de la force du grand bloc d'union nationale ; l'amélioration de la qualité et de l'efficacité du contrôle et de la critique sociale ; l'encouragement des gens de tous horizons à imiter, créer et mettre en œuvre efficacement des campagnes et des mouvements d'émulation ; la promotion du rôle de propriétaire et de l'esprit d'autogestion du peuple ; l'amélioration de l'efficacité des activités diplomatique populaire et le travail des Vietnamiens à l'étranger ; l'innovation en matière de structure organisationnelle, de contenu et de méthodes de fonctionnement ; l'amélioration des capacités du personnel du Front à tous les niveaux.

