Approfondir la coopération Vietnam - Chine pour obtenir des résultats tangibles

>> Le Premier ministre reçoit le nouvel ambassadeur de Chine au Vietnam

>> Luong Cuong reçoit l'ambassadeur de Chine He Wei

>> Le Premier ministre chinois Li Qiang se rendra au Vietnam

Il s'agira de la première visite au Vietnam d’un Premier ministre du Conseil des Affaires d'État de Chine depuis 11 ans, également de la première visite au Vietnam de Li Qiang en tant que Premier ministre chinois, démontrant l’importance accordée par le Parti et l'État chinois, le Premier ministre Li Qiang en particulier, aux relations entre les deux pays, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Sao Mai.

Photo : VNA/CVN

Lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Pham Sao Mai a indiqué que la visite aurait lieu au moment où les deux parties se préparaient à célébrer le 75e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques en 2025 (18 janvier).

Cette visite sera très importante pour renforcer davantage le partenariat de coopération stratégique intégral et promouvoir la construction d’une communauté d'avenir partagé de portée stratégique entre le Vietnam et la Chine, a dit l’ambassadeur.

Au cours de sa visite, le Premier ministre Li Qiang aura des entretiens et rencontres importants avec le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien Tô Lâm, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân.

Ils discuteront de mesures pour continuer à mettre en œuvre efficacement les perceptions communes des hauts dirigeants des deux Partis, des deux pays, renforçant ainsi davantage la confiance politique. Les deux Premiers ministres discuteront de mesures spécifiques pour promouvoir activement l'expansion et l'amélioration de l'efficacité et de la qualité des domaines de coopération, approfondir la coopération substantielle, en vue de résultats tangibles, dans l’intérêt commun des deux peuples.

L’ambassadeur Pham Sao Mai a déclaré espérer qu’avec la prochaine visite, les deux parties obtiendraient des résultats concrets et substantiels.

Photo : VNA/CVN

Premièrement, la visite introduira des mesures visant à mettre en œuvre de manière globale les perceptions communes des hauts dirigeants des deux Partis, des deux pays, à continuer de renforcer la confiance politique et à approfondir davantage le cadre des relations de partenariat de coopération stratégique intégral, contribuant à la tendance à la paix, à la stabilité et à la coopération dans la région et dans le monde.

Deuxièmement, la visite contribuera à identifier des axes et des mesures spécifiques pour renforcer la coopération substantielle dans les domaines de l'économie, du commerce, de l’investissement, des infrastructures, de la culture, de l’éducation, du tourisme, des sciences et des technologies...

Troisièmement, les deux parties pourront signer de nombreux documents de coopération dans divers domaines, en particulier dans le contexte où les deux pays se préparent au 75e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (18 janvier).

Quatrièmement, elle donnera une forte impulsion au maintien et au développement des relations entre les organes de tous niveaux, les secteurs et les localités du Vietnam avec la partie chinoise, contribuant ainsi à consolider les bases sociales des relations bilatérales.

Le diplomate vietnamien s’est déclaré convaincu que sur la base des avantages, des potentiels, des besoins et des fondements des relations bilatérales existantes, avec la détermination et les efforts communs des deux parties, des deux pays et des deux peuples, le partenariat de coopération stratégique intégral entre le Vietnam et la Chine se développerait fortement dans les temps à venir, dans l’intérêt des deux peuples, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

L'année 2025 marquera le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine (18 janvier). Selon l’ambassadeur Pham Sao Mai, on peut dire qu'au cours des 75 dernières années, l'amitié soigneusement cultivée par les générations de dirigeants des deux Partis, des deux pays, et les deux peuples, est devenue un bien commun précieux des deux nations, contribuant au maintien de la tendance au développement stable de l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Chine, apportant des intérêts tangibles aux peuples des deux pays.

Lors de la dernière visite d'État du secrétaire général du PCV et président vietnamien Tô Lâm, les hauts dirigeants des deux Partis, des deux pays, ont décidé de faire de 2025 "l'Année des échanges humanistes Vietnam - Chine". Ce sera une opportunité pour les deux parties de renforcer la communication et la sensibilisation sur l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Chine.

Les agences compétentes des deux parties se coordonnent étroitement pour organiser des activités de célébration significatives, culturelles et artistiques, permettant aux peuples des deux pays, en particulier aux jeunes, de mieux comprendre la culture, les coutumes de chacun…, contribuant ainsi à développer constamment le partenariat de coopération stratégique intégral et la communauté d'avenir partagé de portée stratégique, a conclu l’ambassadeur.

VNA/CVN