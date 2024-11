La ville de Móng Cái met en valeur son patrimoine

Le patrimoine culturel de la ville de Móng Cái est reconnu aux niveaux provincial et national. Ce n’est pas seulement une fierté mais aussi une motivation pour sa préservation et sa mise en valeur au service du développement du tourisme.

Ces dernières années, Móng Cái a toujours renforcé et amélioré la qualité de son offre culturelle, en mettant l’accent sur l’investissement, la conservation et la valorisation efficace de son patrimoine et de ses institutions culturelles.

Moteur important pour le développement

La ville compte quatre héritages inscrits sur la liste des patrimoines culturels immatériels nationaux. Elle possède 59 sites historiques, culturels et pittoresques classés, parmi lesquels un patrimoine culturel immatériel national spécial, quatre classés au niveau national et 12 au niveau provincial.

La localité compte dix individus récompensés du titre d’“Artisan Émérite” dans le domaine du patrimoine culturel immatériel.

Pour préserver et promouvoir ces valeurs particulières, Móng Cái organise annuellement des activités culturelles et édifie des sites touristiques. Cela a activement contribué à améliorer la vie spirituelle de la population et constitue un moteur important de son développement socio-économique.

Cette localité se concentre sur la conservation et la mise en valeur de son patrimoine, en accord avec la mise en œuvre de la Résolution N°17 du 30 octobre 2023 du Comité du Parti de Quang Ninh sur “L’édification et la promotion des valeurs culturelles et des ressources humaines de Quang Ninh afin d’en faire un moteur pour le développement rapide et durable”.

La ville communique au sujet des sites et des fêtes, améliore la connaissance et la responsabilité des habitants en la matière. Elle place l’humain au cœur du projet de préservation et de promotion des valeurs du patrimoine culturel local associé aux activités éducatives traditionnelles.

De nouveaux produits touristiques

En outre, la localité relie activement les sites aux paysages en vue de promouvoir son patrimoine culturel qui rime avec des destinations touristiques “Sûres, conviviales et attrayantes”, afin d’attirer un grand nombre de visiteurs.

En octobre dernier, Móng Cái a maintenu le fonctionnement efficace de la ligne d’assistance téléphonique touristique et des fanpages de promotion du tourisme, et mis à profit les réseaux sociaux, en fournissant des informations opportunes aux organes de communication pour présenter et promouvoir les activités touristiques.

La ville a organisé avec succès un programme de perfectionnement et de sensibilisation à la communication, à la transformation numérique et aux statistiques dans les activités touristiques. Elle se concentre sur l’investissement et le développement de nouveaux produits touristiques en 2024 comme l’élargissement des rues piétonnes du quartier de Trân Phú, le tourisme de villégiature haut de gamme pour les visites de sites culturels et historiques associées à l’expérience de la cuisine sino-vietnamienne et à la contemplation de feux d’artifice sur la rivière frontalière.

Elle développe l’écotourisme, le tourisme communautaire rime avec l’apprentissage des traditions historiques, la préservation et la promotion des valeurs culturelles typiques du village des Dao dans la commune de Hai Son. La localité renforce par ailleurs le tourisme de villégiature et sportif.

Grâce à cela, le nombre total de voyageurs en octobre 2024 est estimé à 180.000 personnes, soit une augmentation de 20% en glissement annuel.

Pour atteindre cet objectif, Móng Cái a demandé à ses services concernés d’élaborer des plans, des scénarios et des mesures spécifiques. Ils doivent renforcer la communication, la publicité, la promotion et la stimulation de l’attraction touristique, renouveler les produits existants, en développer de nouveaux et améliorer l’efficacité de la gestion de l’État.

La préservation et la promotion des valeurs du patrimoine culturel constituent donc de bonnes voies pour séduire les touristes.

Texte et photos : Nguyên Thành - Hoàng Quynh/CVN