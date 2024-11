Adapter le leadership du Parti à la nouvelle ère de développement

Au cours de ces 94 années à la tête de la Révolution, notre Parti n’a cessé d’améliorer ses méthodes et ses capacités de direction ainsi que sa gouvernance. Aujourd’hui, il continue de se renouveler pour s’adapter efficacement à cette nouvelle étape historique, exigeant des approches de leadership innovantes pour élever toujours plus haut la nation vietnamienne.

Photo : VNA/CVN

Faire entrer la nation dans une nouvelle ère

L'histoire montre clairement que les crises et même les échecs de la révolution ne provenaient pas des options et des lignes directives, mais plutôt des méthodes de leadership qui n'étaient pas appropriées. C'est pour cela que tout au long de l'histoire de la Révolution, le renouvellement des méthodes de direction a toujours été pris en haute considération par notre Parti, mis en œuvre efficacement étape par étape.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Le Dr. Nguyên Viêt Chuc, membre du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et vice-président du Conseil consultatif socio-culturel, a déclaré qu'il était nécessaire de perfectionner continuellement les méthodes de direction du Parti et que cela revêtait une signification importante pour le contexte actuel. "C'est la flexibilité, la créativité et la perfection des méthodes de direction du Parti qui ont permis au pays de surmonter les difficultés", a t-il indiqué.

Selon le Dr. Nguyên Viêt Chuc, comme l’a souligné le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, l’ère moderne inspire de grandes aspirations au peuple vietnamien, notamment celle de devenir un pays à revenu élevé d’ici 2030 et un pays développé à revenu élevé d’ici 2045. Il est donc essentiel de continuer à renouveler les méthodes de direction du Parti.

C’est l’expérience acquise par notre Parti tout au long du processus révolutionnaire : être toujours créatif et innovant, tout en restant fidèle à sa nature. Le principe est de ne pas changer le rôle dirigeant du Parti, mais de renouveler ses méthodes de leadership.

S'appuyant sur les points de vue du marxisme-léninisme et de la pensée Hô Chi Minh, le XIIe Congrès national du Parti a évoqué pour la première fois le "renouvellement du contenu et des méthodes de direction du Parti", soulignant les "réglementations spécifiques sur les relations et le style de travail entre le Parti et l'État et les organisations populaires à tous les niveaux, en premier lieu au niveau central".

Les VIIIe, IXe, Xe, XIe et XIIe Congrès ont tous complété et développé les points de vue sur les méthodes de direction du Parti. Le XIIIe Congrès a souligné le besoin de "continuer à innover fortement les méthodes de direction du Parti pour les adapter aux conditions nouvelles". Sur la base de l'expérience de 15 années de la mise en œuvre de la Résolution N° 15-NQ/TW du 10e Comité central du Parti, le 6e Plénum du XIIIe Comité central du Parti a promulgué la Résolution N° 28-NQ/TW du 17 novembre 2022 sur la poursuite de l'innovation dans la direction et le leadership du Parti pour adapter le système politique à la nouvelle période. La direction et le rôle dirigeant du Parti pour l'État et la société sont affirmés dans les Constitutions de la République socialiste du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Le professeur agrégé Dr Truong Ngoc Nam, ancien directeur de l'Académie de journalisme et de communication, a affirmé que notre Parti avait rempli son rôle et sa mission historiques. Malgré des difficultés durant son processus de développement, notre Parti avait surmonté les difficultés et les défis et a même rapidement découvert et corrigé ses limites et ses lacunes pour améliorer toujours plus sa capacité de leadership et sa puissance de combat qui sont les facteurs décisifs de toutes les victoires de la révolution vietnamienne à différentes périodes. Le leadership consiste à tracer la bonne voie pour développer le pays et, à travers cette voie, à diriger l'État et à amener les organisations de masse à réaliser cette voie.

Le rôle de leader du Parti - un facteur clé

Durant son processus de direction, le Parti innove, développe et perfectionne régulièrement ses méthodes de leadership et de gouvernance, conformément aux exigences et aux tâches définies, conduisant ainsi le peuple vietnamien à réaliser de nombreuses grandes et importantes réalisations afin que notre pays puisse bénéficier de la réputation internationale qui est la sienne aujourd'hui.

Photo : Thanh Tùng/VNA/CVN

La maître Nguyên Thi Thuy, cheffe du Département d’édification du Parti à l'École provinciale de politique de Binh Duong, estime que le rôle de leader du Parti dans la période actuelle est un facteur clé pour assurer à la fois la pureté et la force du système politique mais aussi à ce que la nation vietnamienne surmonte toutes les difficultés et tous les défis pour développer le pays.

Photo : VNA/CVN

Analysant la situation de Binh Duong, elle a précisé que la province avait réalisé de grands progrès grâce à des méthodes de leadership innovantes. Grâce à des politiques visant à attirer les investissements et à améliorer l'environnement des affaires, Binh Duong est devenue la localité leader dans l’attrait des investissements directs étrangers (IDE). Ce développement stimule non seulement l’économie locale mais améliore également la qualité de vie des locaux à travers des programmes de bien-être social, d’éducation et de santé.

Binh Duong continue d’accélérer le travail d’édification d'un Parti et d'un système politique forts, parallèlement au développement urbain durable, à l'avancement des projets clés et à la construction des villes intelligentes et des centres d'innovation.

Sous la direction du Parti communiste, le Vietnam a surmonté toutes les difficultés et réalisé de nombreux miracles. D'un pays sans nom sur la carte du monde, lourdement dévasté par la guerre, le Vietnam est devenu un symbole de paix, de stabilité, d'hospitalité et une destination pour les investisseurs et les touristes internationaux.





Passant d’une économie en retard de développement, le Vietnam s'est hissé parmi les 40 premières économies mondiales, avec une balance commerciale parmi les 20 premières au monde. Le pays est devenu un acteur clé dans 16 accords de libre-échange, intégrant 60 économies majeures aux niveaux régional et mondial.

Photo : Xuân Tu/VNA/CVN

Le Vietnam a établi des relations diplomatiques avec 193 États membres des Nations unies, entretient aujourd'hui des partenariats stratégiques et globaux avec 30 pays et participe activement à environ 70 organisations régionales et internationales.

En ce début de XXIe siècle, le Vietnam a réalisé de grands progrès en matière de développement socio-économique. Le taux de croissance moyen du PIB sur la période 2021-2025 est estimé à 5,7-5,9 %/an.

La taille de l’économie va augmenter de 1,45 fois pour atteindre 500 milliards de dollars en 2025. Le revenu moyen par habitant augmentera fortement, passant de 3.400 USD à environ 4.650 USD, plaçant le Vietnam dans le groupe des pays à revenu intermédiaire supérieur en 2025.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Au cours des cinq prochaines années (2026-2030), notre pays poursuivra la mise en œuvre de la Stratégie décennale de développement socio-économique (2021-2030), en vue d’atteindre le jalon important des 100 ans de leadership du Parti et du centenaire de la fondation du pays.

Devant ces étapes marquantes, les cadres, les membres du Parti et le peuple attendent avec impatience les nouvelles décisions fortes et sages du Parti pour continuer d'avancer en matière de développement au pays.

VNA/CVN