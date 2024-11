Assemblée nationale

Débat sur l'investissement dans le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud

L'Assemblée nationale (AN) de la XVe législature débute le 20 novembre la deuxième phase de la 8e session. Dans la matinée, les députés discutent du projet de loi sur les enseignants. Dans l'après-midi, la proposition et le rapport de vérification du projet de loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles de la Loi sur les activités de supervision de l'AN et des conseils populaires seront présentés.