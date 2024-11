Quand préservation du patrimoine culturel rime avec développement du tourisme

>> Valorisation du patrimoine culturel : des experts donnent leurs avis

Photo : VNA/CVN

Ces dernières années, le Vietnam a encouragé l’intégration de l’héritage culturel dans l’essor de l’industrie touristique, ce qui a donné un nouvel élan au voyage patrimonial, avec une augmentation continue du nombre de visiteurs tant nationaux qu’internationaux. Face à la grande richesse et diversité du patrimoine culturel matériel et immatériel, il est crucial de renforcer les stratégies de développement du tourisme pour exploiter et valoriser pleinement ce potentiel.

Le pays dispose d’un trésor culturel unique, forgé et enrichi au cours de milliers d’années d’histoire. Ce patrimoine agit comme un lien entre le passé, le présent et l’avenir du peuple, tout en représentant l’essence de l’intelligence et de l’identité des Vietnamiens.

Trésor précieux

En évoquant le legs culturel du Vietnam, on doit mentionner les valeurs remarquables et la grande diversité de ses trésors célèbres tels que le tambour de bronze Ngoc Lu (de la culture de Ðông Son, 1000 av. J.-C. - 100 apr. J.-C.) ou l’áo dài (tunique traditionnelle) - symbole de la culture nationale. Il s’agit aussi des sites de patrimoine mondial de l’UNESCO comme la baie de Ha Long dans la province de Quang Ninh (Nord), le sanctuaire de My Son et la vieille ville de Hôi An à Quang Nam (Centre), l’ensemble de monuments de Huê à Thua Thiên Huê (Centre), la cité impériale de Thang Long à Hanoï…

Sans oublier les héritages figurant sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité tels que le nha nhac (musique de cour vietnamienne), l’espace de la culture des gongs du Tây Nguyên (hauts plateaux du Centre), les chants populaires quan ho (chants alternés) de Bac Ninh, le ca trù (chant des courtisanes), les fêtes de Gióng des temples de Phù Ðông et de Sóc, le chant xoan (chant printanier) de la province de Phú Tho dans le Nord…

En outre, le Vietnam possède un riche ensemble de monuments et sites culturels, historiques et touristiques nationaux et locaux, ainsi que nombre de fêtes, types d’art folklorique, villages de métiers traditionnels, pratiques gastronomiques régionales et ethniques.

Dans un contexte d’intégration internationale croissante, l’exploitation du patrimoine culturel au service du développement touristique dépasse la simple création d’une identité unique pour le Vietnam. Elle permet aussi aux visiteurs de découvrir sa culture traditionnelle tout en contribuant de manière significative à son essor socio-économique.

La Stratégie de développement touristique du Vietnam à l’horizon 2030 met l’accent sur le tourisme culturel, en le liant à la préservation et la mise en valeur du patrimoine et de l’identité nationale. Afin d’atteindre ces objectifs, le pays a édifié une gamme diversifiée de produits touristiques fondés sur le patrimoine, avec de nombreuses destinations renommées sur la carte touristique nationale. Plusieurs régions ont réussi à établir des marques touristiques emblématiques, attirant un grand nombre de visiteurs nationaux et internationaux.

Photo : VNA/CVN

Par exemple, le Centre est connu pour sa “Route du patrimoine” ; Thua Thiên Huê, Ðà Nang et Quang Nam se distinguent par le label “La quintessence du Vietnam”, qui regroupe des produits touristiques représentatifs de la région, comprenant des sites historiques, culturels et naturels, des destinations maritimes et insulaires. La province de Quang Nam a établi l’image “Quang Nam : une destination, deux patrimoines mondiaux”, et sa vieille ville de Hôi An est célèbre pour sa fête des lampions.

La province de Thua Thiên Huê est connue pour son “Festival de Huê” et celle de Quang Ninh pour son “Carnaval de Ha Long”.

Dans le Nord, la ville de Hai Phòng est renommée pour sa fête des flamboyants rouges. Les circuits touristiques vers les provinces montagneuses du Nord-Ouest connaissent également un essor continu.

Sites célèbres

Une fois reconnus et préservés, les patrimoines culturels et sites pittoresques sont devenus des destinations incontournables dans les circuits touristiques. Parmi eux, on trouve le complexe paysager de Tràng An (province septentrionale de Ninh Bình), l’ensemble de monuments de Huê, le sanctuaire de My Son, la vieille ville de Hôi An...

Aujourd’hui, la plupart des localités du Vietnam disposent d’un réseau d’héritages culturels diversifié contribuant considérablement au développement du tourisme. On peut en citer notamment Hanoï (Nord), Thua Thiên Huê, Ðà Nang, Quang Nam, Khánh Hoà (Centre), Hô Chi Minh-Ville (Sud).

Hanoï, haut lieu culturel du Vietnam et ville pour la paix, possède un patrimoine exceptionnel et unique, fruit de plusieurs milliers d’années d’histoire. Elle occupe actuellement la première place nationale en termes de nombre de legs culturels matériels et immatériels, avec de nombreux sites, festivals et villages artisanaux, dont plusieurs inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.

La capitale millénaire attire chaque année un grand nombre de touristes, tant domestiques qu’étrangers. Parmi ses sites emblématiques, on trouve le Temple de la Littérature, la Pagode au pilier unique, les pagodes Quán Su et Trân Quôc, les temples Quán Thánh, Bach Ma et Voi Phuc, le lac Hoàn Kiêm (ou lac de l’Épée restituée) avec le Temple de Ngoc Son et la Tour de la Tortue au milieu du lac, ainsi que le site commémoratif du Président Hô Chi Minh.

Photo : VNA/CVN

Les fêtes traditionnelles, comme celles de Gióng des temples de Phù Ðông et de Sóc, celles de Cô Loa (district de Ðông Anh) et de Ðông Ða (arrondissement éponyme), promeuvent égale-ment les valeurs culturelles uniques de Hanoï.

Celle-ci est aussi reconnue pour ses formes d’arts populaires, dont certaines sont inscrites sur la Liste du patrimoine immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, telles que le ca trù, le hát xâm (chant des aveugles) et le châu van - aussi appelé hát van ou hát bóng, originaire du delta du fleuve Rouge.

Hô Chi Minh-Ville, quant à elle, possède de nombreux sites historiques et culturels tels que le Palais de l’Indépendance, la Poste centrale, la cathédrale Notre-Dame de Saigon, le Musée de l’áo dài, le Musée des vestiges de guerre, les tunnels de Cu Chi, la base révolutionnaire de la forêt de Sác…

À travers ces circuits touristiques basés sur le patrimoine culturel, les visiteurs ont l’occasion de découvrir et d’apprécier les valeurs traditionnelles nationales, ce qui leur permet de mieux comprendre l’identité culturelle du Vietnam et son peuple.

Forte croissance

Le chiffre d’affaires des services d’hôtellerie-restauration a atteint environ 673.500 milliards de dôngs, enregistrant une croissance de 14,7% par rapport à l’année précédente. Celui de voyage est estimé à 37.800 milliards de dôngs, soit un bond de 52,5% sur un an.

Au cours des sept premiers mois de cette année, le Vietnam a dénombré près de 10 millions de visiteurs internationaux, soit une hausse de 51% par rapport à la même période de 2023. Le chiffre d’affaires des services d’hôtellerie-restauration a atteint 419.200 milliards de dôngs, soit une augmentation de 15,2% en glissement annuel. Celui de voyage est estimé à 35.000 milliards de dôngs, représentant une hausse de 31,8% en un an.

“L’exploitation des ressources patrimoniales culturelles a contribué de manière significative à ces résultats”, a affirmé Ðang Van Bài, vice-président du Conseil national du patrimoine culturel.

En 2023, le Vietnam a reçu de nombreuses distinctions. Il a notamment été élu “Meilleure destination patrimoniale du monde”. Hanoï a été désignée “Première destination de séjour en ville au monde”. L’île de Phú Quôc (province méridionale de Kiên Giang) a obtenu le titre de “Première destination insulaire naturelle au monde”.

Solutions proposées

Malgré les résultats obtenus, la mise en valeur du patrimoine culturel au service du développement du tourisme durable rencontre encore certaines limites en matière de système d’infrastructures touristiques et de qualité des ressources humaines.

L’exploitation des atouts et du potentiel du patrimoine laisse encore à désirer. Les produits du tourisme culturel n’ont pas été pleinement valorisés, et leur potentiel reste insuffisamment exploité. Les ressources d’investissement destinées à améliorer la qualité des produits culturels au service du tourisme restent limitées. La préservation et la promotion du patrimoine culturel rencontrent également de nombreux défis et difficultés.

Photo : VNA/CVN

Le patrimoine culturel constitue une base et un pilier essentiel pour le développement de l’économie touristique. Il représente aussi un atout majeur pour le positionnement de l’image et de la marque du tourisme vietnamien. Pour continuer à valoriser les atouts du patrimoine culturel dans les années à venir, il est nécessaire de mettre en place plusieurs mesures.

Primo, il est essentiel de poursuivre l’élaboration de textes juridiques et de plans de préservation et de promotion du patrimoine culturel dans le développement du tourisme. La conservation et la valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel, ainsi que des valeurs culturelles traditionnelles, doivent être intégrées dans la planification du développement touristique.

Secundo, chaque localité doit disposer d’une stratégie et de politiques de gestion scientifique pour préserver, valoriser les valeurs du patrimoine culturel et renforcer le développement d’une économie touristique durable.

Tertio, il est nécessaire de promouvoir les valeurs culturelles des sités historiques et des œuvres culturelles, ainsi que de conserver et développer les villages artisanaux traditionnels en lien avec le tourisme.

Quarto, il est crucial d’accélérer la formation et d’améliorer les qualifications professionnelles ainsi que la sensibilisation au tourisme des cadres et travailleurs du secteur. Il est également important de former des guides touristiques dotés de connaissances approfondies sur le patrimoine culturel.

Quinto, il convient de renforcer la promotion et la communication sur le patrimoine culturel vietnamien afin de le faire découvrir aux amis internationaux. Il importe aussi d’intensifier la sensibilisation des résidents, en mettant en avant les destinations, les programmes culturels et artistiques dans les circuits proposés par les voyagistes.

Sexto, il est impératif d’encourager l’application des sciences et technologies dans la gestion et la valorisation des patrimoines culturels.

Nguyên Thành/CVN