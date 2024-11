Opportunités pour les produits des femmes de minorités ethniques

>> Promouvoir la biodiversité et le commerce durable

Lors d’une conversation avec les fondateurs de Palmania, une entreprise d’An Giang (Sud) composée à 100% de femmes, on peut voir leur passion et leurs efforts pour restaurer et préserver la production de sucre de palmier, un métier artisanal traditionnel de la communauté khmère.

"En 2022, nous étions en train de chercher notre voie sur le marché, alors que nous ne produisions qu’environ 15 tonnes de sucre de palmier par an, principalement pour le marché intérieur et quelques petites boutiques en Finlande. Je ne savais vraiment pas où trouver des clients. Grâce au projet de commerce bio en Asie du Sud-Est, j’ai pu me connecter avec de grands acheteurs, ce qui nous a ouvert de nouvelles portes", a raconté Mme Hoài Trân, co-fondatrice de Palmania.

En participant au projet de commerce bio en Asie du Sud-Est, Palmania a reçu des soutiens pour réaliser une étude de marché sur le sucre de palmier, révélant des opportunités sur des marchés haut de gamme tels que l’Europe. "Nous souhaitons élargir le marché, non seulement pour augmenter nos revenus, mais aussi pour soutenir davantage les agriculteurs, contribuant ainsi à préserver ce métier traditionnel et à améliorer leur qualité de vie", a partagé Chau Ngoc Diu, Pdg et co-fondatrice de Palmania.

Grâce à des voyages d’étude sur le terrain avec des experts, Palmania a acquis des compétences en recherche et en approche de la clientèle, et a élargi son réseau. Les informations recueillies lui ont permis de construire une zone de matières premières et de développer un sucre de palmier bio au début de 2024.

Pour une agriculture verte et durable

Après plus de deux ans de collaboration avec ledit projet, Palmania a porté sa production à près de 200 tonnes, dont une partie est exportée vers la Finlande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, le Japon et la République de Corée. Sur le marché intérieur, l’entreprise a collaboré avec l’entreprise Organica pour distribuer des produits biologiques. Mme Hoài Trân a ajouté : "Le soutien accordé par le projet de commerce bio en Asie du Sud-Est est très efficace, particulièrement nécessaire pour les petites entreprises fabriquant des produits nouveaux comme Palmania".

Non seulement les entreprises accompagnent l’intégration des produits des communautés ethniques dans la chaîne de valeur, mais elles consacrent également beaucoup de temps à sensibiliser les femmes, à changer leurs habitudes et pratiques, pour évoluer vers une agriculture verte et durable.

"En tant qu’entreprise spécialisée dans la fourniture de produits dérivés des graines certifiées biologiques à l’échelle internationale, il est crucial de garantir la qualité de la zone de production. Avec environ 600 ménages agricoles participant à la production de haricots bio dans la province de Cao Bang (Nord), en majorité de minorités ethniques, j’ai constaté que les femmes rencontrent de nombreux obstacles lorsqu’elles participent à la chaîne de valeur", a déclaré Lai Ngoc Thanh, directeur de la société Hanuti.

M. Ngoc Thanh a encore fait savoir qu’avec le soutien du projet, sa société avait concentré ses efforts sur le renforcement des capacités des femmes aux méthodes de production bio, via des séances de formation et des activités de communication continue, avec l’utilisation d’images pour faciliter la mémorisation et la reconnaissance.

Palmania et Hanuti font partie des 78 entreprises du Vietnam, du Myanmar, du Laos et du Cambodge soutenues par le projet de commerce bio en Asie du Sud-Est pour rejoindre avec succès la chaîne de valeur mondiale. Le projet, déployé de 2016 à 2024, est financé par le gouvernement suisse via le Secrétariat d’État à l’économie (SECO), avec un budget total de 8,5 millions de francs suisses, soit environ 10 millions d’USD.

Texte et photos : Phuong Mai/CVN