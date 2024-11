Biotrade, fruit de la collaboration étroite entre le Vietnam et la Suisse

Les acteurs impliqués depuis huit ans dans le projet de commerce bio en Asie du Sud-Est, piloté par Helvetas et le Centre pour le développement de l’économie rurale (Cred), nous livrent leurs impressions.

>> Promouvoir la biodiversité et le commerce durable

>> Opportunités pour les produits des femmes de minorités ethniques

"Un projet qui a un très grand impact”

La Suisse a soutenu le projet ces huit dernières années. Cependant, il y a déjà 30 ans, le pays, par l’intermédiaire de la Direction du développement et de la coopération (DDC), avait commencé à œuvrer pour améliorer les moyens de subsistance locaux. Dans un premier temps, nous avons aidé les agriculteurs à améliorer leurs techniques de culture.

Puis, au début des années 2000, nous avons commencé à les aider à avoir accès aux différents marchés pour leurs produits. L’augmentation de la production en elle-même n’était pas suffisante, les produits devaient être vendus. À l’époque, les chaînes de valeur incluaient le thé, la cannelle, l’anis étoilé, etc. Le projet régional Biotrade a poursuivi ce chemin en combinant trois aspects : la biodiversité, le commerce et la durabilité. Pour nous, c’est un projet qui a un très grand impact.

“Une bonne coopération en huit ans”

Je pense que la coopération entre les parties suisse et vietnamienne a été un véritable succès ces huit dernières années. Lors de la première phase du projet, peu de gens connaissaient en profondeur le concept de commerce bio.

Au fil du temps, au cours de la mise en œuvre du projet, de nombreux partenaires et entreprises ont pris conscience de l’importance de la biodiversité, ainsi que de son rôle dans l’exportation des produits vers le marché suisse et d’autres pays européens. Helvetas Vietnam et le centre Cred ont coopéré dans divers domaines, depuis l’élaboration du plan d’activités pour chaque période jusqu’au partage d’informations.

“Connecter habitants, entreprises et marchés étrangers”

Si l’organisation Helvetas possède une riche expérience internationale en matière de coordination d’experts, notre centre, quant à lui, dispose d’une solide expertise locale. Nous avons des experts chevronnés qui comprennent bien les besoins des habitants, notamment ceux des petites et moyennes entreprises (PME). Le Cred a fait d’importants efforts pour connecter les habitants, les entreprises et les marchés étrangers.

Après huit ans, des concepts tels que le développement durable, le commerce durable et la biodiversité ont été progressivement intégrés dans la vie des habitants, surtout ceux issus des minorités ethniques. Quant aux PME, une fois impliquées dans le projet, elles ont pu stabiliser et pérenniser les matières premières. Ce faisant, elles se sont rapprochées des habitants locaux, les aidant à améliorer leurs revenus et à renforcer leur rôle économique au sein de la communauté.

Dans le cadre des activités du projet, nous nous efforçons d’impliquer les femmes, en particulier celles des minorités ethniques, dans les chaînes de valeur, afin de renforcer leur capacité de négociation avec les partenaires. C’est également l’un des objectifs de ce projet. Un chiffre significatif à retenir : plus de 50% des bénéficiaires du projet sont des femmes.

“Accéder aux marchés étrangers”

Notre société fabrique des produits à base de noix de coco, tels que huiles, savons, produits de soins capillaires et dermatologiques, ainsi que produits alimentaires. Dans nos activités, nous nous engageons à protéger l’environnement et à améliorer la qualité de vie quotidienne des habitants du delta du Mékong, d’où viennent nos matières premières.

Cette orientation représente un véritable défi pour une petite entreprise comme la nôtre. Cependant, grâce au soutien du projet de commerce bio, nous avons pu développer une chaîne d’approvisionnement, obtenir des certifications bio, et ainsi accéder aux marchés étrangers, notamment européens, où les critères environnementaux sont très stricts.

Nous tenons à remercier l’organisation suisse Helvetas, qui gère le projet, ainsi que le Cred, qui en assure la mise en œuvre au Vietnam.

“Rencontrer des partenaires et signer des contrats”

Hanuti fournit au marché des produits tels que cacahuètes, haricots noirs et rouges, tous issus de variétés locales et conformes aux normes bio internationales. Concernant le projet de commerce bio en Asie du Sud-Est, nous avons reçu un soutien précieux pour l’élaboration de notre stratégie commerciale et de notre marque.

En particulier, nous avons pu participer à des activités de promotion commerciale au Vietnam et à l’étranger. Grâce à cette initiative, nos produits ont été présentés lors de foires commerciales, ce qui nous a permis de rencontrer des partenaires et de signer des contrats.

Je pense que la bonne collaboration entre l’organisation Helvetas et le centre Cred a grandement contribué au succès du projet, non seulement au Vietnam, mais aussi au Laos, au Cambodge et au Myanmar.

Propos recueillis par Phuong Mai/CVN