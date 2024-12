Renouvellement du rail : défis et ambitions pour l’avenir

Fort de près de 150 ans d’histoire, le réseau ferroviaire du Vietnam s’étend sur 3.143 km, traversant 34 des 63 provinces et villes du pays. Cependant, il a accumulé un retard significatif, tant en matière d’infrastructures que de qualité des services. L’heure est à sa modernisation.

>> Résoudre le problème de la non-dépendance aux ressources étrangères du projet de TGV Nord-Sud

>> Le chemin de fer Nord-Sud : priorités, financements et technologies

>> Nécessité d’une main-d’œuvre de haute qualité

>> Ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, un projet pharaonique

Photo : VNA/CVN

Autrefois clé dans le développement économique national, le secteur ferroviaire souffre aujourd’hui d’un manque d’investissements adéquats, rendant les lignes obsolètes et détériorées.

La Stratégie nationale pour le développement du fret ferroviaire jusqu’en 2020, avec vision à l’horizon 2050, indique clairement quatre lacunes du secteur.

Primo, le rail n’a fondamen-talement pas atteint les objectifs fixés. Secundo, le développement des infrastructures de transports ferroviaires n’a pas reçu l’attention appropriée. Tertio, les infrastructures ferroviaires sont obsolètes et dégradées. Quarto, les sources d’investissement pour le développement ferroviaire n’ont pas répondu aux exigences.

La part de marché et le volume du transport ferroviaire ont connu une baisse significative, en raison notamment de l’essor des compagnies aériennes low-cost qui permettent de rejoindre les différentes localités du Vietnam en peu de temps et à des prix très raisonnables.

Les causes principales incluent une faible prise de conscience de l’importance du secteur, des politiques insuffisantes pour en encourager le développement, un déficit d’investissements et une absence d’innovation technologique ainsi que de formation du personnel.

Restructuration

Malgré les défis, des efforts significatifs de restructuration sont en cours.

Un signe encourageant est qu’après plusieurs années de pertes, la Société nationale des chemins de fer du Vietnam (VNR) a enregistré un bénéfice net d’environ 100 milliards de dôngs en 2023. Pour maintenir cette dynamique, la VNR vise un chiffre d’affaires consolidé de près de 40.000 milliards de dôngs d’ici 2025.

En parallèle, le secteur mise sur le développement de nouveaux produits et services, ainsi que sur la rénovation des gares pour en faire des lieux touristiques attrayants. Par exemple, le projet “Ligne ferroviaire-Ligne florale“ a métamorphosé la ligne de chemin de fer Nord-Sud, transformant ses gares en destinations populaires.

Photo : VNA/CVN

Un levier crucial pour le développement durable est l’investissement dans des infrastructures modernes et des technologies avancées. Le gouvernement vietnamien a approuvé un plan de développement ferroviaire pour la période 2021-2030, avec vision à l’horizon 2050, visant à en faire un “axe principal” des transports nationaux. Ce projet prévoit le transport de 11,8 millions de tonnes de marchandises et de 460 millions de passagers d’ici 2030.

Pour concrétiser ces objectifs, il est impératif d’adopter des rails au standard international de 1.435 mm, en remplacement des rails étroits actuels, afin d’accroître la vitesse des trains et leur capacité de transport. Le développement de trains à grande et ultra-haute vitesse figure également parmi les priorités, pour rivaliser avec les modes de transport modernes tels que les automobiles et les avions.

Actuellement, la vitesse des trains au Vietnam est d’environ 50-60 km/h pour les marchan-dises et de 80-90 km/h pour les passagers, tandis que dans les pays développés, les trains atteignent couramment 150-200 km/h, voire plus de 300 km/h pour ceux à grande vitesse. L’expert Dang Huy Dông, de l’Institut de recherche sur l’urbanisme et le développement, recommande de prioriser le développement de rails standard et de réserver des terrains le long de la ligne Nord-Sud pour de futures expansions à grande vitesse.

Malgré des avancées, des défis majeurs subsistent, notamment le besoin de moderniser les infrastructures et de transformer les habitudes de déplacement des citoyens. Une stratégie globale est essentielle pour moderniser les technologies, améliorer l’organisation et élever la qualité des services.

La détermination du gouvernement à restructurer et investir dans le secteur ferroviaire ouvre la voie à des progrès significatifs. Cela pourrait non seulement résoudre les problèmes de transport, mais aussi stimuler l’économie, promouvoir le tourisme et contribuer à la protection de l’environnement.

Lors d’une conférence de la VNR sur les tâches de production et d’affaires pour 2024, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé ses attentes pour ce secteur. Il a appelé à une revitalisation durable en affirmant : “Même si les politiques actuelles manquent de percées, les acteurs du secteur ferroviaire sont déterminés à transformer leurs préoccupations en actions et leurs idées en réalité, créant ainsi une nouvelle énergie qui insufflera un élan pour faire avancer le train à grande vitesse”.

Réforme

Photo : VNA/CVN

Le 26 juin 2024, le gouvernement a approuvé un projet de restructuration de la VNR jusqu’à fin 2025. Parmi les mesures clés figurent la fusion des sociétés de transport ferroviaire de Hanoï et de Saïgon en une entité unique, et le maintien de la société mère en tant que société à responsabilité limitée détenue par l’État. Ce plan vise une croissance annuelle moyenne des revenus consolidés de 7 à 8% pour la période 2021-2025, tout en assurant l’emploi et en améliorant les conditions de vie des employés.

Si les stratégies sont mises en œuvre efficacement, le secteur ferroviaire vietnamien pourrait devenir un pilier du transport national, jouant un rôle central dans les corridors économiques Nord-Sud et dans les zones urbaines majeures. L’innovation technologique, les investissements accrus et la volonté politique permettront au secteur de réveiller son potentiel et de provoquer un changement durable dans les années à venir.

L’investissement dans le chemin de fer à grande vitesse sur l’axe Nord-Sud nécessite une étude approfondie pour garantir sa faisabilité, son efficacité, sa modernité, sa cohérence, ainsi qu’une vision stratégique à long terme conforme à la Planification nationale et à la Planification sectorielle. Il doit également garantir une connectivité efficace entre les corridors Est-Ouest, les ports, les aéroports du pays et la connexion avec les pays voisins, en particulier la Chine, le Laos, le Cambodge et l’Asie du Sud-Est.

L’investissement dans le chemin de fer à grande vitesse sur l’axe Nord-Sud est une grande orientation du Parti et de l’État. Il s’agit d’une infrastructure symbolique, ayant une importance stratégique et même cruciale pour l’économie, la politique, la société, la défense, la sécurité et l’intégration internationale.

QUANG HUNG/CVN