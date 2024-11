VinUni, une jeune université aux réalisations impressionnantes

Photo : CTV/CVN

Fondée en 2019, VinUni est une université privée à but non lucratif dont la première promotion date de 2020. Son objectif est clair : offrir une éducation de classe mondiale au Vietnam et former des talents pour l’avenir.

Les programmes de VinUni sont élaborés selon des normes internationales et bénéficient de l’accréditation de prestigieuses institutions telles que Cornell et Pennsylvanie, qui figurent dans l’Ivy League, un groupe de huit universités situées dans le Nord-Est des États-Unis, réputées pour leur excellence académique, leur prestige historique et leur sélectivité.

VinUni s’appuie sur un corps professoral d’experts internationaux et collabore avec des professeurs de renom d’universités réputées, créant ainsi un réseau de conseils issus de grandes entreprises. L’enseignement est dispensé entièrement en anglais, et les critères d’admission sont rigoureux.

La première promotion de VinUni compte 145 diplômés en juin dernier, issus des spécialités à fort besoin en ressources humaines qualifiées, telles que la finance, le marketing, l’entrepreneuriat, l’analyse commerciale, la gestion hôtelière, la gestion de la chaîne d’approvisionnement, l’informatique, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, l’analyse de données, la communication et le traitement du signal, le contrôle et l’automatisation, la mécatronique et les soins infirmiers. Les étudiants en médecine, quant à eux, obtiendront leur diplôme en 2026, après un cursus de six ans.

Des diplômés très demandés

Cette première promotion se distingue par ses performances académiques exceptionnelles. Parmi eux, 25% ont reçu des offres pour poursuivre leurs études dans des institutions prestigieuses comme Harvard, Cornell et Pennsylvanie, ainsi que dans d’autres établissements de renommée mondiale tels que l’Université nationale de Singapour (NUS). Ces établissements saluent l’enthousiasme scientifique, la créativité et la capacité de réflexion critique des étudiants de VinUni.

Photo : CTV/CVN

De plus, 32% des diplômés ont été sollicités par des entreprises de premier plan telles que McKinsey, Boston Consulting Group et Google, souvent avec des salaires attractifs. Certains ont même reçu des propositions atteignant 7.500 USD par mois pour des postes à l’étranger, équivalents à ceux offerts aux diplômés locaux des universités de renom. Les employeurs soulignent le dynamisme et les compétences en technologie numérique des étudiants de VinUni, ainsi que leur esprit logique et leur désir d’apprendre.

Trân Tuân Minh a récemment été reconnu comme le plus jeune Vietnamien à figurer sur la liste “Forbes 30 Under 30 Asia” (30 personnalités marquantes de moins de 30 ans en Asie). À seulement 23 ans, il a fondé UpYouth, une organisation à but non lucratif qui a aidé plus de 30.000 étudiants et levé 3,5 millions d’USD pour financer 30 start-up étudiantes.

La Docteure Lê Mai Lan, présidente du Conseil universitaire de VinUni, ne cache pas sa fierté, en rappelant qu’il y a quatre ans, son institution lançait sa première promotion avec l’ambition de devenir une institution d’excellence de classe mondiale au Vietnam. “À ce moment historique, bien que la détermination de l’équipe de VinUni fut forte, nous savions que le chemin vers la formation de talents et l’atteinte de l’excellence serait semé d’embûches, car il s’agissait d’un parcours inédit, et VinUni était pionnière dans cette voie. Aujourd’hui, à l’heure de la première cérémonie de remise des diplômes de l’université VinUni, nous pouvons être fiers d’avoir cru en ce beau rêve qui devient peu à peu réalité”, a-t-elle déclaré.

Un nouveau départ

Le vice-ministre de l’Éducation et de la Formation, Hoàng Minh Son, a estimé que les succès des étudiants témoignent des efforts collectifs de l’équipe pédagogique. Selon lui, VinUni a atteint des réalisations remarquables en peu de temps, affirmant sa position parmi les universités les plus dynamiques et innovantes, avec des avancées significatives dans la formation, la recherche scientifique et la coopération internationale.

VinUni est la plus jeune université d’Asie-Pacifique à avoir obtenu la certification QS 4 étoiles complète, avec sept critères atteignant la note maximale de cinq : qualité de l’enseignement, développement académique, internationalisation, responsabilité sociale, infrastructures, culture et arts, égalité et inclusion.

Photo : CTV/CVN

L’université est également la première institution de formation médicale au Vietnam et la deuxième en Asie du Sud-Est à avoir obtenu l’Accréditation internationale des programmes d’éducation médicale de troisième cycle des États-Unis.

“Avec un environnement d’apprentissage moderne, un programme conforme aux normes internationales et un corps professoral de haut niveau, VinUni s’engage à former des générations d’étudiants d’élite capables de rivaliser sur la scène mondiale”, a conclu Hoàng Minh Son.

Le Professeur Glen Gaulton, vice-recteur et directeur de la santé mondiale à la Perelman School of Medicine de l’Université de Pennsylvanie, a partagé son expérience émouvante de collaboration avec VinUni. Il a évoqué son arrivée à Hanoï il y a plus de six ans pour discuter de la création de cette institution, qui n’était alors qu’un projet ambitieux visant à établir une université de premier plan au Vietnam, conforme aux standards des prestigieuses universités de l’Ivy League, telles que Cornell et Penn.

Photo : CTV/CVN

Un aspect distinctif du programme de VinUni est que tous les étudiants, quel que soit leur domaine d’études, suivent un cours d’histoire du Vietnam, enseigné par un professeur… américain.

Le Professeur Max Pfeffer, directeur académique du projet Cornell-VinUni, a également souligné les résultats impressionnants de VinUni, affirmant que Cornell et l’Université de Pennsylvanie sont fières de collaborer avec Vingroup pour faire de VinUni une institution dédiée à la formation des futurs leaders du Vietnam et du monde.

Les premiers succès de cette collaboration se sont concrétisés avec la remise de diplômes à 145 étudiants. “Je suis reconnaissant envers mes enseignants et VinUni pour les opportunités qui nous ont permis de grandir. Nous sommes fiers de nous tenir aux côtés de jeunes du monde entier. L’environnement imprégné de l’idée que +rien n’est impossible+ nous a donné confiance et détermination”, a déclaré Trân Tuân Minh.

En juin dernier, VinUni a lancé son réseau d’anciens élèves, réunissant tous les diplômés. Ce réseau a pour objectif de favoriser les connexions, de soutenir le développement professionnel et de renforcer la responsabilité sociale à travers la coopération et les contributions des anciens.

Malgré ces premiers succès, la Docteure Lê Mai Lan a souligné que “le chemin de construction de VinUni ne fait que commencer”.

Phuong Nga/CVN