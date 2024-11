Développer l’éducation grâce aux programmes internationaux

Photo : CTV/CVN

Le Vietnam considère toujours l’éducation comme une priorité nationale. L’essor de ce secteur est ainsi défini comme l’un des trois axes principaux pour réaliser la stratégie de développement socio-économique du pays sur la période 2021-2030. Dans ce cadre, l’intégration internationale dans le domaine de l’éducation et de la formation vise à combiner les forces internes du pays à celles de l’époque.

L’Assemblée nationale du Vietnam a également adopté la Loi modifiée sur l’enseignement supérieur en 2018 et la Loi sur l’éducation en 2019. Ces deux textes législatifs constituent une base pour encourager la coopération et l’investissement étrangers dans ce secteur, permettant aux établissements d’enseignement supérieur vietnamiens de jouir d’une grande autonomie en matière de coopération internationale.

Coopération et investissement étrangers

Par ailleurs, le gouvernement a prononcé un décret sur la coopération et l’investissement étrangers, ouvrant ainsi de nombreuses opportunités pour les partenaires internationaux de collaborer avec le Vietnam dans le secteur éducatif. Cela inclut la création de succursales d’établissements d’enseignement supérieur étrangers au Vietnam et l’intervention d’organisations internationales d’accréditation dans le pays.

Le secteur a activement promu la coopération éducative avec plus de 100 pays, territoires et organisations internationales telles que l’Organisation des ministres de l’éducation d’Asie du Sud-Est (SEAMEO), l’Association des nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN), l’Agent spécialisé des écoles maternelles (ASEM), l’Association pour l’emploi des cadres (APEC), l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), etc.

Environ 500 projets de coopération et d’investissement étrangers ont été initiés dans le domaine de l’éducation, totalisant plus de 4 milliards d’USD. Plus de 600 programmes de coopération en matière de formation ont été mis en place entre les établissements d’enseignement supérieur vietnamiens et ceux d’autres pays, dont 50 avec les États-Unis.

Photo : CTV/CVN

Ainsi, on peut dire que si l’éducation est la pierre angulaire du développement d’un pays, les programmes de formation et d’enseignement constituent un élément clé contribuant à l’évolution du système éducatif. La coopération internationale est donc essentielle pour améliorer le classement de l’éducation vietnamienne à l’échelle mondiale et pour renforcer les compétences des étudiants vietnamiens.

Amélioration des normes de qualité

Les programmes internationaux ont contribué au développement de l’éducation au Vietnam en offrant aux élèves et étudiants l’opportunité d’accéder à des normes internationales. Cela permet non seulement de réaliser des économies pour eux et leurs parents par rapport à l’option des études à l’étranger, mais de renforcer également la compétitivité des élèves et étudiants vietnamiens sur la scène internationale. Plus important encore, cela crée des opportunités d’apprentissage et de développement pour les établissements d’enseignement locaux, leur permettant d’élever leur niveau de qualité.

Photo : CTV/CVN

Parmi les diverses formes d’intégration internationale dans le domaine de l’éducation, on peut citer : les partenariats de formation avec des institutions étrangères (sous formes variées telles que la reconnaissance ou la conversion de crédits, l’échange d’étudiants, etc.) ; la recherche scientifique (permettant aux établissements de partager leurs ressources et expériences avec d’autres institutions à travers le monde) ; l’accréditation et le classement international (certaines organisations d’évaluation et d’accréditation reconnues internationalement telles que ABET, AQAS, AACSB, CIS, COBIS, WASC ou NEASC) ; le financement international et les partenariats en matière d’investissement éducatif.

Parmi les groupes éducatifs qui se distinguent par leur engagement en faveur de l’internationalisation de l’éducation au Vietnam, EQuest se démarque.

Depuis près de 20 ans, EQuest a introduit des dizaines de programmes internationaux de formation dans le pays. Les modèles d’internationalisation locale démontrent leur efficacité grâce à des investissements dans les programmes, le corps enseignant et les infrastructures. Dans le réseau d’écoles affiliées, près de 2.000 élèves et étudiants d’une trentaine de pays suivent des programmes internationaux, tant en présentiel qu’en ligne, ainsi que ceux de partenariat et de transfert vers des universités.

Pour atteindre cet objectif, il ne suffit pas d’une préparation rapide. Un engagement de plusieurs décennies est nécessaire pour sélectionner les programmes et les partenaires, préparer les infrastructures, attirer une main-d’œuvre multinationale et développer des programmes d’internationalisation adaptés aux besoins et capacités des Vietnamiens. À ce jour, EQuest est le premier groupe à avoir établi un écosystème éducatif international complet et diversifié.

Renforcement des compétences

Le moteur de l’internationalisation des programmes d’enseignement est la forte demande de ressources humaines qualifiées, maîtrisant des langues étrangères et possédant des compétences internationales, en raison du développement rapide de l’économie de la connaissance mondiale et de la concurrence entre les nations dans la région et à l’échelle mondiale.

Photo : CTV/CVN

Ainsi, promouvoir l’éducation internationale ne crée pas seulement des opportunités pour les élèves vietnamiens d’accéder à un large éventail de matières et de méthodes d’enseignement internationales, mais améliore également leurs compétences, rehausse leur statut et leur niveau sur la scène internationale, vers une éducation globale.

En termes de partenariat, les établissements éducatifs vietnamiens y participent activement à de nombreux égards, depuis la conception des programmes jusqu’à l’organisation de l’enseignement, la recherche et l’échange de professeurs et d’étudiants.

Les élèves des écoles internationales au Vietnam sont prêts à devenir des citoyens du monde en suivant 100% des programmes en anglais et en obtenant des diplômes reconnus internationalement, ce qui leur confère un avantage considérable pour accéder aux meilleures universités.

Dans le secteur de l’enseignement secondaire, les élèves vietnamiens peuvent désormais suivre des programmes internationaux et obtenir des diplômes tels que le Baccalauréat international (IBDP), le Baccalauréat américain (ADP), les A-Levels ou l’IGCSE, sans avoir à partir à l’étranger. Certains établissements, comme l’École Internationale Canadienne CIS, qui prépare au Baccalauréat canadien (SSD) et au Baccalauréat international (IBDP), ou Sedbergh Vietnam-BCIS, qui propose le programme Cambridge avec des diplômes IGCSE et A-Levels, appliquent ce modèle avec beaucoup de succès. D’autres, comme l’Ivy Global School, offrent des programmes en ligne, tandis que St. Nicholas à Dà Nang (Centre) permet d’obtenir le Baccalauréat américain. Les élèves souhaitant étudier à l’étranger peuvent également participer à des formations et bénéficier de conseils pour “chasser” des bourses d’études avec IvyPrep Education.

Cette diversité d’options permet aux parents et élèves de choisir des parcours d’apprentissage adaptés à leurs capacités, besoins et ressources financières.

“Études à domicile”

Le Vietnam compte actuellement près de 200.000 jeunes qui poursuivent leurs études à l’étranger, principalement dans des pays réputés pour leur système éducatif tels que les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie. En parallèle, de nombreux jeunes étrangers choisissent d’étudier au Vietnam, ce qui constitue un signe encourageant du développement de notre secteur éducatif.

Photo : VNA/CVN

Grâce aux programmes de formation internationale mis en place par de nombreux établissements d’enseignement au Vietnam, non seulement les étudiants vietnamiens, mais aussi ceux de pays dans la région d’Asie du Sud-Est comme le Laos, la Malaisie et le Myanmar ont aussi l’opportunité d’accéder à un système éducatif avancé et de décrocher des diplômes prestigieux d’universités reconnues, le tout à un coût bien inférieur à celui des études traditionnelles à l’étranger.

Les élèves peuvent opter pour des programmes de licence internationale directement au Vietnam ou pour des programmes 2+2 (deux ans d’études au Vietnam suivis de deux années dans des institutions d’enseignement supérieur avancées). Par exemple, à l’École de commerce de Saïgon (Saigon Business School), les étudiants de premier et deuxième cycles dans des spécialités telles que la gestion, le marketing et la science des données peuvent étudier les deux premières années au Vietnam puis transférer une ou deux années dans des universités figurant parmi les 3% les mieux classées au monde, comme l’Université de Northampton au Royaume-Uni, l’Université Macquarie en Australie ou l’Université Canada West. Bien qu’ils étudient au Vietnam, leurs diplômes sont alors délivrés par des partenaires étrangers, reconnus par le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation, et ne diffèrent en rien de ceux des diplômés de ces pays.

La mise en œuvre de programmes internationaux permet en outre d’attirer des enseignants et des chercheurs étrangers au Vietnam, favorisant ainsi un échange académique et professionnel entre les enseignants internationaux et vietnamiens, ce qui contribue à rehausser les compétences des enseignants vietnamiens ainsi que celles des étudiants.

Entre 2015 et 2020, environ 15.000 enseignants, experts et bénévoles ont participé à des échanges académiques, enseignements et recherches, tant à court qu’à long terme, dans des établissements d’enseignement supérieur et de recherche au Vietnam. Par exemple, EQuest a accueilli plus de 500 employés et enseignants venant de près de 20 pays. Beaucoup d’entre eux occupent des postes clés au sein de ce groupe et de ses filiales.

L’internationalisation de l’éducation est une tendance mondiale qui touche les établissements à travers le monde. Au Vietnam, de nombreuses formes de coopération ont modifié le paysage de la formation et de l’éducation, rendant le processus d’intégration internationale de l’éducation vietnamienne plus dynamique que jamais. Dans cette situation, les organisations d’enseignement privées jouent un rôle essentiel en offrant aux étudiants des opportunités d’expérience d’apprentissage global, en stimulant l’intégration et en augmentant les perspectives d’emploi pour les diplômés vietnamiens.

Ngô Van Tuân - Phuong Nga/CVN