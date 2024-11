Optimiser les ressources publiques : Hanoï montre l’exemple

Les dirigeants de Hanoï ont initié un plan pour instaurer une gestion rigoureuse des ressources publiques. Il s’agit de renforcer la transparence et l’efficacité, encourageant les autorités locales à optimiser l’utilisation des ressources et à adopter un contrôle responsable.

>> Vers une gestion efficiente des ressources nationales

>> La lutte contre le gaspillage, un combat de longue haleine

Photo : VNA/CVN

En réponse aux directives du Politburo et du Comité central du Parti, le président du Comité populaire de Hanoï, Trân Sy Thanh, a signé le 16 août dernier le Plan N°246, qui vise à renforcer les pratiques de gestion responsable, en veillant à l’optimisation de l’utilisation des fonds et biens publics.

Au cœur de ce plan se trouve un ensemble de mesures concrètes visant à garantir que toutes les institutions de la ville adoptent une approche proactive en matière de lutte contre le gaspillage.

Hanoï s’engage à réviser ses réglementations pour mieux encadrer les pratiques budgétaires et les dépenses publiques. Des programmes de gestion financière, annuels et quinquennaux, sont établis pour renforcer l’utilisation judicieuse des biens et fonds publics.

Le plan requiert également que chaque service et administration prenne des mesures pour prévenir les gaspillages potentiels en améliorant leurs processus de contrôle et en instaurant des audits réguliers. Le Comité populaire municipal insiste sur la nécessité d’un suivi accru et de sanctions strictes envers ceux qui ne respecteraient pas les standards définis.

Hanoï a déjà commencé à récolter les fruits de cette approche méthodique.

Résultats remarquables pour 2023

En 2023, elle a réussi à réduire de 10% ses dépenses courantes, soit une économie significative de plus de 3.331,5 milliards de dôngs, réinvestie dans des projets de réforme salariale pour les employés de la ville. Hanoï a aussi économisé 5.643,4 milliards de dôngs supplémentaires en rationalisant les processus de gestion du budget de l’État au sein des différentes institutions publiques. Cette performance positionne la capitale parmi les trois villes du pays ayant le plus contribué à la réduction des coûts publics.

En 2023, selon Lê Anh Quân, directeur du Service municipal du plan et de l’investissement, Hanoï a mis en œuvre efficacement des mesures de réorganisation de ses dépenses budgétaires. Dès l’étape de l’allocation et jusqu’à la gestion et l’exécution, la ville a optimisé "l’utilisation des ressources, permettant d’atteindre un taux de décaissement des fonds d’investissement public de 108% par rapport au plan prévu".

Photo : CTV/CVN

De plus, la capitale a activement réduit ses dépenses non essentielles et optimisé ses dépenses courantes, notamment en contrôlant les achats publics et en réduisant les coûts des déplacements.

Un enjeu prioritaire

Une des priorités dans la lutte contre le gaspillage a été de repenser la gestion des biens publics. Le plan de gestion, élaboré pour la période 2022-2025, a permis à la ville de rationaliser l’utilisation de plus de 10.427 propriétés publiques, incluant terrains et bâtiments. Le Comité populaire municipal a instauré un processus rigoureux de réévaluation et de redistribution de ces propriétés afin d’en maximiser l’utilisation et d’assurer qu’elles soient affectées aux projets les plus pertinents.

En outre, Hanoï a pris des mesures décisives pour faire face aux projets d’investissement en retard. À ce jour, 680 projets d’investissement ont fait l’objet d’un traitement accéléré pour résoudre les obstacles administratifs, tandis que les 32 restants suivent des procédures légales visant à faciliter leur déploiement.

Dans le cadre de ce programme, le président Trân Sy Thanh a mis l’accent sur la "responsabilité de chaque institution" dans la gestion du budget de l’État, notamment en ce qui concerne les secteurs prioritaires : la gestion des biens publics, les investissements, et l’optimisation des ressources financières. Les organisations publiques, les arrondissements et les districts sont invités à élaborer des plans d’action adaptés, en veillant à une utilisation rigoureuse et efficace des ressources.

Contrôle des dépenses publiques

Selon Hà Minh Hai, vice-président du Comité populaire de Hanoï, la ville publiera des normes pour l’utilisation des finances et des biens publics, afin de faciliter la planification et la gestion budgétaire selon les réglementations. Elle poursuivra également la réforme du contrôle des dépenses publiques tout en renforçant l’usage des technologies.

Dans le cadre des missions de décentralisation et de délégation, le Comité populaire municipal adoptera de nouvelles méthodes pour gérer les dépenses courantes. Ces méthodes mettront l’accent sur les appels d’offres, les commandes publiques, et l’octroi de financements forfaitaires. En outre, la ville favorisera une plus grande autonomie pour les unités utilisant le budget de l’État, tout en attribuant davantage de responsabilités aux services, arrondissements, districts et communes. Chaque unité bénéficiaire devra ainsi assumer pleinement sa responsabilité dans la gestion des ressources budgétaires et financières publiques. En parallèle, les inspections et contrôles seront renforcés, dans un souci de transparence et de responsabilité accrue.

Cô Nhu Dung, vice-président de l’arrondissement de Ba Dinh, a expliqué qu’en vue de la réorganisation administrative 2023-2025, les quartiers doivent planifier l’acquisition et l’utilisation des biens et infrastructures des entités fusionnées, pour éviter tout gaspillage. Les autorités locales évaluent l’usage des bureaux publics, en garantissant une gestion transparente et conforme à la loi.

De son côté, Cân Thi Viêt Hà, présidente du Comité populaire de l’arrondissement de Hà Dông, a affirmé : "Dans les mois à venir, l’arrondissement s’engagera activement dans la révision et la soumission de nouvelles régulations et normes, de nouveaux critères techniques adaptés aux lois en vigueur et aux réalités locales de gestion".

Cette initiative vise principalement la réorganisation administrative, avec un accent particulier sur la réduction des effectifs et l’instauration d’une "autonomie accrue des établissements publics". L’objectif est de "réduire les dépenses courantes et de restructurer le budget", en renforçant l’autonomie financière de ces établissements.

De plus, l’arrondissement encouragera la participation d’acteurs sociaux diversifiés dans la prestation de services publics, afin d’améliorer la qualité de ses services tout en allégeant la pression sur les finances publiques.

Thao Nguyên/CVN