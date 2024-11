Les députés soutiennent le projet de TGV Nord-Sud

Photo : VNA/CVN

Lors de la 8e session de l’Assemblée nationale de la XVe législature, le député Ta Van Ha de la province de Quang Nam (Centre) a déclaré que le projet constituait une percée pour l’entrée du Vietnam dans une nouvelle ère de développement, mettant l’accent sur le développement harmonieux des différents modes de transport, notamment les chemins de fer, l’aviation, les voies navigables et les routes.

Une attention particulière doit être accordée à la sélection des technologies et à la planification appropriée lors de la construction de la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, a-t-il déclaré, soulignant l’importance de la gestion pour éviter les dépassements de coûts et les pertes financières futures.

Par ailleurs, le député Nguyên Ngoc Son de la province de Hai Duong (Nord) a souligné la nécessité d’examiner attentivement la faisabilité du projet, notamment en ce qui concerne l’aménagement du territoire, la préservation des forêts et l’emplacement des gares. Il a notamment appelé à une organisation stratégique des gares de passagers afin de maximiser l’accessibilité et l’utilisation.

Abordant le financement du projet, de nombreux législateurs ont préconisé l’utilisation de capitaux nationaux et de prêts étrangers concessionnels et la limitation des emprunts d’APD.

Photo : VNA/CVN

Selon la proposition du gouvernement, la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud sera conçue pour une vitesse de 350 km/h et verra son tracé principal s’étendre sur environ 1.541 km avec 23 gares de passagers et cinq gares de marchandises. L’investissement total estimé est d’environ 1,7 billiard de dôngs (67,34 milliards d'USD).

Dans le même après-midi, l’Assemblée nationale a tenu une réunion plénière pour écouter les rapports sur le projet de loi portant amendements et compléments à un certain nombre d’articles de la loi sur les activités de surveillance de l’Assemblée nationale et des conseils populaires.

VNA/CVN