Coopération internationale dans l’enseignement supérieur

La coopération internationale dans l’enseignement supérieur est essentielle pour améliorer la qualité éducative et l’employabilité des étudiants. En facilitant les échanges académiques et l’accès à des diplômes reconnus, elle enrichit les expériences tout en relevant des défis.

Photo : NTCC/CVN

La mondialisation a profondément transformé le paysage éducatif, rendant la coopération internationale dans l’enseignement supérieur plus pertinente que jamais. Cette dynamique offre aux établissements d’enseignement des opportunités uniques pour améliorer la qualité de leur formation, favoriser l’échange de connaissances et préparer les étudiants à un marché du travail de plus en plus compétitif et globalisé.

Améliorer la qualité

L’un des principaux avantages de la coopération internationale est l’accès à des ressources pédagogiques et à des méthodologies d’enseignement avancées.

Selon le Professeur agrégé-Docteur Nguyên Van Hiêu, directeur adjoint de l’École normale supérieure de l’Université de Dà Nang (Centre), “collaborer avec des institutions étrangères permet d’enrichir notre curriculum par des pratiques innovantes qui ont fait leurs preuves ailleurs”. Les programmes d’échange permettent aux enseignants et aux étudiants de découvrir de nouvelles approches pédagogiques adaptées à leur contexte local.

La coopération internationale facilite également l’accès à des diplômes reconnus mondialement. Les étudiants ayant la possibilité d’étudier à l’étranger ou d’obtenir un double diplôme bénéficient d’une reconnaissance accrue sur le marché du travail. Les expériences à l’étranger enrichissent non seulement leurs connaissances mais ouvrent aussi des perspectives professionnelles.

L’agrégée Nguyên Thi Hoàng Oanh, cheffe du Département des relations internationales de l’université Lac Hông, déclare :“En 2023, une trentaine de professeurs et d’étudiants de notre établissement ont effectué des échanges académiques en Chine, au Japon et en République de Corée”. Elle ajoute que la plupart ont bénéficié de bourses ou d’aides couvrant frais d’études, logement et déplacements.

Les partenariats internationaux offrent également des opportunités pour les stages et les emplois. Les étudiants peuvent ainsi acquérir une expérience professionnelle précieuse dans des entreprises multinationales, renforçant leurs compétences et leur employabilité.

La coopération internationale favorise aussi les échanges culturels, enrichissant l’expérience éducative des étudiants. En interagissant avec des personnes de différentes cultures, ils développent une compréhension approfondie des enjeux mondiaux et des compétences interculturelles essentielles. Comme le souligne l’agrégée Nguyên Thi Xuân Dung, directrice du Centre de médias de l’Université de technologie de Hô Chi Minh-Ville : “Comprendre d’autres cultures est indispensable dans notre monde interconnecté. Cela prépare nos étudiants à devenir des citoyens du monde responsables”.

Défis à surmonter

Photo : NTCC/CVN

Malgré ces nombreux avantages, plusieurs défis subsistent pour une mise en œuvre efficace de la coopération internationale dans l’enseignement supérieur.

Un obstacle majeur est le manque de ressources financières et humaines. De nombreux établissements, en particulier dans les pays en développement, peinent à mobiliser les fonds nécessaires pour établir et maintenir des partenariats internationaux. “Sans un soutien financier adéquat, il est difficile pour certains établissements de participer pleinement aux initiatives internationales”, affirme Nguyên Thi Hoàng Anh.

Les barrières linguistiques constituent également un défi important. La maîtrise insuffisante de l’anglais ou d’autres langues internationales peut limiter la participation des étudiants et du personnel académique aux programmes d’échange. Par ailleurs, les différences culturelles peuvent parfois engendrer des malentendus ou des difficultés d’adaptation pour les étudiants partant à l’étranger.

De nombreux établissements manquent aussi d’une stratégie claire pour la coopération internationale. Sans une vision définie et un plan d’action concret, il est difficile d’établir des partenariats durables et fructueux. Une approche désorganisée peut conduire à des collaborations inefficaces qui n’apportent pas les résultats escomptés.

Perspectives d’avenir

Pour surmonter ces défis et maximiser les bénéfices de la coopération internationale, plusieurs pistes peuvent être envisagées.

“Les établissements doivent élaborer des stratégies claires pour orienter leurs efforts en matière de coopération internationale. Cela implique non seulement de définir leurs objectifs mais aussi d’identifier les partenaires potentiels qui partagent une vision similaire. Une approche ciblée permettra d’établir des collaborations plus solides et plus durables”, partage Nguyên Thi Hoàng Oanh.

Il est crucial que les gouvernements et les institutions investissent davantage dans l’enseignement supérieur pour soutenir la coopération internationale. Cela inclut le financement de programmes d’échange, le développement d’infrastructures adéquates et le soutien aux initiatives visant à améliorer les compétences linguistiques du personnel académique et des étudiants.

Encourager les échanges culturels doit également être une priorité. Les établissements peuvent organiser des événements interculturels, tels que des festivals ou des séminaires, pour sensibiliser les étudiants aux différentes cultures et promouvoir un environnement inclusif. Ces initiatives renforcent non seulement la cohésion sociale au sein du campus mais préparent également les étudiants à évoluer dans un monde diversifié.

La coopération internationale dans l’enseignement supérieur représente une opportunité précieuse pour améliorer la qualité de l’éducation et préparer efficacement les étudiants aux défis du marché du travail mondial. Bien qu’il existe des défis à relever, une approche proactive axée sur la stratégie, l’investissement et la promotion culturelle peut transformer ces obstacles en atouts.

La coopération internationale n’est pas seulement un choix, c’est une nécessité pour notre avenir éducatif. Il est essentiel que les établissements d’enseignement supérieur reconnaissent l’importance cruciale de cette coopération pour garantir leur pertinence et leur succès dans un monde en constante évolution.

Mai Quynh/CVN