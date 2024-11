Valorisation du patrimoine culturel : des experts donnent leurs avis

>> Quand préservation du patrimoine culturel rime avec développement du tourisme

Photo : VNA/CVN

Selon les statistiques, la contribution des industries culturelles au PIB national augmente chaque année : 3,61% en 2018 contre 2,44% en 2010. D’ici 2030, cette contribution devrait atteindre 7% du PIB, selon la Stratégie nationale de développement des industries culturelles jusqu’en 2020, avec vision à l’horizon 2030.

La culture comprend le patrimoine matériel et immatériel. "Personne ne peut nier le rôle du tourisme culturel dans les industries culturelles", a souligné Ta Quang Dông, vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, tout en regrettant la faible qualité des produits touristiques, notamment au niveau des contenus audio-visuels. Des spectacles comme "Quintessence du Nord" ou "Mémoires de Hôi An", qui valorisent les valeurs historiques et culturelles nationales, demeurent rares. "Que comprennent les touristes de l’histoire vietnamienne ? Pour qu’ils la découvrent et reviennent au Vietnam, les voyagistes doivent proposer des programmes et des produits adaptés aux attentes audio-visuelles des touristes. Ces produits contribuent également à préserver les patrimoines culturels", a suggéré le vice-ministre.

Pour sa part, Lê Thi Thu Hiên, directrice du Département du patrimoine culturel au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, a salué la participation du Vietnam aux conventions culturelles de l’UNESCO. Cette adhésion témoigne de l’engagement du pays dans la préservation des valeurs culturelles, pour un tourisme durable et au service de la paix, de la sécurité et de la coopération internationale à travers l’éducation, la science et la culture.

À l’avenir, les localités et le Département du patrimoine culturel poursuivront leurs efforts pour soumettre des dossiers à l’UNESCO afin de faire reconnaître des patrimoines vietnamiens comme sites mondiaux. "Les localités doivent sélectionner et créer des labels pour les sites emblématiques", a conseillé Lê Thi Thu Hiên.

D’après les statistiques de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, en 2019, le secteur a accueilli 18 millions de touristes étrangers et 85 millions de visiteurs nationaux, générant 720.000 milliards de dôngs de recettes.

La préservation des patrimoines culturels joue un rôle essentiel en tant que fondement spirituel, matériel et économique. Il est donc nécessaire de considérer les patrimoines culturels comme un bien précieux du pays et de les traiter en conséquence. Dans ce contexte, Dang Van Bài, vice-président du Conseil national du patrimoine culturel, a souligné l’importance du recensement et de l’évaluation des patrimoines culturels, ainsi que l’application de technologies modernes dans leur préservation.

Valorisation des fêtes populaires

Photo : VNA/CVN

Lors de la Conférence nationale de la culture en 2021, feu le Secrétaire général Nguyên Phu Trong avait souligné que "la culture est l’âme de la nation, elle exprime son identité. Tant que la culture existera, la nation vivra". Selon Bùi Hoài Son, membre permanent de la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale, la préservation des fêtes populaires, qui incarnent les traditions communautaires liées à l’histoire du pays, est essentielle pour préserver l’âme de la nation.

L’inscription des fêtes au patrimoine culturel immatériel national renforce la fierté des habitants et les encourage à préserver les valeurs culturelles locales, a ajouté Bùi Hoài Son.

Outre la création de produits touristiques liés aux patrimoines culturels, le rôle des guides est crucial pour construire un marché touristique culturel au Vietnam en 2024.

Vu Thê Binh, président de l’Association vietnamienne du tourisme, a insisté sur la nécessité de former les guides et les représentants des agences de voyage aux connaissances culturelles. Sans expertise, les guides ne peuvent offrir que des informations superficielles aux visiteurs. "Le Vietnam doit se positionner comme une destination patrimoniale de premier rang en Asie dans ses stratégies de marketing touristique", a-t-il recommandé.

"Le Vietnam possède bien plus que Hôi An, Tràng An, Huê ou la citadelle de Thang Long. Vivant ici depuis longtemps, je découvre d’autres destinations fascinantes dans les villages traditionnels", a déclaré Stella Ciorra, présidente de l’Association "Les amis du patrimoine vietnamien". Elle a conclu en recommandant de promouvoir les destinations moins connues à travers le cinéma, la musique et des médias de renommée internationale comme CNN ou Reuters.

Vân Anh/CVN