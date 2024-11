Gastronomie : Hanoï connecte les cinq continents

Photo : VNA/CVN

Le Service de la culture et des sports de Hanoï a organisé le 25 novembre une conférence de presse pour présenter le Festival de la gastronomie de Hanoï 2024.

Le festival a pour objectif de mettre en valeur, préserver et promouvoir les valeurs culturelles et gastronomiques traditionnelles, ainsi que de développer et exploiter efficacement la marque culturelle et gastronomique de la capitale Hanoï, affirmant ainsi sa position de destination culinaire attrayante pour les amis nationaux, régionaux et internationaux.

Le festival contribuera en outre à faire connaître la gastronomie de Hanoï, patrimoine raffiné du flux culturel vietnamien.

Participation de différentes ambassades

Les stands seront organisés en trois zones : une zone de gastronomie internationale regroupant des stands d’ambassades de pays présents au Vietnam ; une zone présentant l'espace culturel culinaire des villages artisanaux traditionnels et des démonstrations des artisans ; et une zone présentant des produits et des expériences gastronomiques.

Ce sera également une excellente occasion pour Hanoï et les ambassades des différents pays de renforcer la diplomatie culturelle afin de présenter et promouvoir l'image du peuple, des atouts et des forces de Hanoï aux amis internationaux, tout en élargissant les relations et les partenariats avec des localités, organisations et individus étrangers, ainsi qu'avec des organisations internationales. Cela contribuera à attirer des investissements, à stimuler le commerce, le tourisme et l'industrie culturelle, et à développer l'économie et la société, tout en intégrant les trésors culturels mondiaux et en enrichissant les valeurs culturelles traditionnelles de Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Le festival offrira aussi l'opportunité aux ambassades, aux entreprises et aux organisations de rencontrer, échanger, exposer et promouvoir leurs produits, ainsi que de signer des partenariats commerciaux, d'élargir leur marché et de développer le tourisme afin d'améliorer leur image de marque et leur réputation, contribuant ainsi à la croissance économique de la capitale.

Une table ronde sur la protection et la valorisation du patrimoine culturel immatériel du pho (soupe de nouilles de riz à la viande de bœuf ou de poulet) de Hanoï sera organisée le matin du 1er décembre sur la scène principale du parc Thông Nhât, permettant aux visiteurs de mieux comprendre ce plat emblématique.

Des robots serviront le pho

Le festival proposera notamment le programme "Pho de Hanoï et application numérique", qui mettra en avant le pho traditionnel de Hanoï et offrira au public un regard totalement nouveau sur l'application des technologies et la transformation numérique dans l'industrie gastronomique vietnamienne.

Ainsi, lors de cette fête, des robots participeront aux différentes étapes du service du pho aux visiteurs qui souhaitent déguster ce plat emblématique.

Les convives auront l'occasion de découvrir des pho traditionnels typiques de Hanoï, ainsi que la préparation du pho par des robots intelligents qui se chargeront des étapes telles que le versement du bouillon, l'ajout des garnitures et le service des plats à la table.

Photo : VNA/CVN

Ces robots intelligents remplaceront les humains dans certaines étapes, créant ainsi une expérience culinaire accessible au public de différentes régions.

"Pour déguster du +pho+ servi par des robots, les visiteurs devront toujours faire la queue de manière ordonnée, et le prix du +pho+ restera le même que celui pratiqué sur le marché", a déclaré le représentant de l'entreprise ayant introduit ces robots intelligents.

L'événement comprendra des démonstrations de cuisine d’artisans de villages traditionnels anciens tels que : le bánh tôm (beignet de crevettes) du lac de l’Ouest, les vermicelles Phú Đô, les giò chả (pâté de porc) Ước Lễ, le cốm (jeune riz gluant pilé) de village Vòng, le cốm Mễ Trì, le xôi (riz gluant), le chè Phú Thượng, le bánh chưng (gâteau de riz gluant carré) Tranh Khúc, les nems Phùng, les bánh dày Quán Gánh, les bánh tẻ Phú Nhi, le cháo gõ Quảng Phú Cầu, le cháo se Hạ Mỗ, les vermicelles du village So, etc.

Le Festival de gastronomie de Hanoï 2024 se tiendra pendant trois jours, du 29 novembre au 1er décembre, au parc Thông Nhât, dans l'arrondissement de Hai Bà Trưng, Hanoi, sur le thème "Hanoï connecte les cinq continents."

Xuân Quang/CVN