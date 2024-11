Vers une gestion efficiente des ressources nationales

Dans son article sur la lutte contre le gaspillage publié le 13 octobre, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a exhorté à une gestion nationale plus efficace, centrée sur l’innovation. Ses propos ont capté l’attention des cadres, des membres du Parti et du grand public.

>> La lutte contre le gaspillage, un combat de longue haleine

>> Optimiser les ressources publiques : Hanoï montre l’exemple

Dans son texte intitulé Chông lang phi (Lutter contre le gaspillage), le dirigeant Tô Lâm a appelé à une refonte radicale de l’élaboration et de l’application des lois, perçue comme un levier essentiel dans ce combat.

Hoàng Minh Hiêu, membre de la Commission juridique de l’Assemblée nationale (AN), note que ces propositions du dirigeant influencent directement l’évolution des pratiques législatives actuelles. La construction des lois doit être ancrée dans la réalité sans imposer de contraintes administratives trop rigides, avec pour objectif central de servir les citoyens et les entreprises. En réduisant les formalités administratives et les coûts de mise en œuvre, la législation devrait ainsi créer un environnement favorable au développement des entreprises tout en équilibrant les intérêts de l’État, des entreprises et des citoyens.

Minimiser les investissements inefficaces

En réponse à cet appel, Vu Hông Thanh, président de la Commission économique de l’AN, souligne l’importance d’une gestion proactive des fonds publics. Il met en avant la nécessité de responsabiliser les dirigeants dans leurs décisions d’investissement, en s’assurant que les fonds publics soient dirigés vers des projets essentiels, et que ceux jugés moins prioritaires soient abandonnés. Cette sélection rigoureuse vise à minimiser les investissements inefficaces, qui constituent une source majeure de gaspillage pour le pays.

M. Thanh recommande également au gouvernement d’évaluer régulièrement l’efficacité des politiques après leur mise en œuvre, afin de corriger rapidement les incohérences et de limiter le gaspillage des ressources. Il appelle à renforcer les réglementations encadrant la gestion des biens publics et l’application des technologies de l’information pour faciliter la transformation numérique. Parallèlement, la lutte contre la corruption et le gaspillage doit se poursuivre de manière active.

Réagissant à l’appel de Tô Lâm pour une gestion efficace des ressources, le Pr.-Dr. Hà Quy Quynh, de l’Académie des sciences et technologies du Vietnam, indique que la prévention du gaspillage est essentielle pour mobiliser les forces de la nation et stimuler le développement sous la direction du Parti. Il attire l’attention sur les problèmes de gaspillage dans la gestion des ressources naturelles (eau, énergie, terres) et les dépenses excessives dans l’administration et les entreprises, qui entraînent des pertes financières et l’épuisement des ressources.

Le Pr.-Dr. Hà Quy Quynh précise que l’Académie des sciences et technologies s’engage désormais à rationaliser l’utilisation des fonds de recherche, en supprimant les projets superflus et en priorisant ceux ayant des retombées concrètes. En outre, l’Académie promeut la commercialisation et l’application des résultats de recherche, accélérant la mise en œuvre de nouvelles politiques et documents de gestion pour optimiser l’utilisation des fonds publics.

Gestion innovante

Le Dr. Ta Van Tuân, ancien directeur adjoint de l’Institut des applications technologiques (ministère des Sciences et des Technologies), souligne que la lutte contre le gaspillage est une priorité de longue date pour le Parti.

Il estime que l’article Lutter contre le gaspillage fournit une base théorique et pratique solide pour les efforts de lutte contre le gaspillage, renforçant ainsi la confiance du peuple dans le Parti et favorisant progressivement une culture de l’économie et de l’anti-gaspillage au Vietnam.

L’ancien directeur adjoint est très particulièrement satisfait de la solution mentionnée dans l’article : “Une réforme radicale, minimisant les procédures administratives et les coûts de mise en conformité pour les particuliers et les entreprises ; combattre la bureaucratie”. Ces propositions pourraient entraîner une révolution dans la gestion scientifique au Vietnam.

Il soutient que l’État doit jouer un rôle actif, non seulement en finançant, mais en soutenant les recherches qui répondent aux besoins socio-économiques du pays. Cette démarche vise à éviter la bureaucratie inefficace et à créer une synergie entre les projets de recherche et les défis nationaux.

Par ailleurs, il recommande d’inclure, aux négociations avec les investisseurs étrangers, des conditions favorisant la recherche locale lorsque des études scientifiques ou technologiques sont requises. Cela permettrait aux institutions scientifiques du Vietnam de se spécialiser dans les technologies de pointe et de former du personnel qualifié, tout en encourageant des projets axés sur des produits spécifiques.

Promouvoir la culture anti-gaspillage

Hoàng Thi Loi, domiciliée à Hô Chi Minh-Ville, espère que les autorités appliqueront rigoureusement les politiques visant à débloquer les ressources inutilisées et à favoriser le développement économique. Elle considère la lutte contre le gaspillage comme une responsabilité partagée, nécessitant à la fois un renforcement des lois et une sensibilisation accrue. Elle souligne l’importance d’une supervision rigoureuse des projets et d’une utilisation optimale des fonds publics pour éviter le gaspillage des ressources nationales.

Elle appelle également à un système équitable de récompenses et de sanctions, et souhaite que les fonctionnaires respectent leurs horaires de service et organisent des réunions efficaces. Enfin, elle insiste pour que la culture de l’économie et de l’anti-gaspillage soit promue dans la vie quotidienne, et les espaces publics, en particulier pour les grands projets, afin de créer un environnement propice au développement durable.

Dan Thanh/CVN