Faire du privé un véritable levier pour un Vietnam prospère

>> Le développement du secteur privé exige des solutions ciblées et audacieuses

>> Le Premier ministre demande de donner un nouvel élan au développement du secteur privé

>> Lever les obstacles politiques pour l’essor des entreprises privées

>> Libérer le potentiel du secteur privé : enjeux et bénéfices

>> Favoriser la transformation des foyers commerçants en entreprises

Il importe que le privé prenne les devants pour propulser le Vietnam vers une croissance à deux chiffres. Ce secteur, en plein essor, s’affirme en effet comme l’un des piliers de l’économie nationale, un moteur puissant qui portera le pays vers de nouveaux sommets. Plus de doute : c’est la force décisive de cette nouvelle ère.

Photo : VNA/CVN

Le 17 mars dernier, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a écrit un article intitulé Développement du secteur privé - Levier pour un Vietnam prospère. Il a transmis le message : "Le privé doit être la force pionnière dans la nouvelle ère, menant à bien l’œuvre d’industrialisation et de modernisation de l’économie".

Environ 70% du PIB en 2030

Les objectifs fixés sont clairs et précis : "Le secteur privé doit s’efforcer de devenir la force principale, à l’avant-garde dans l’application de la technologie et l’innovation, pour atteindre l’objectif de contribuer à hauteur d’environ 70% au PIB à l’horizon 2030".

Ce message marque un tournant dans la prise de conscience du rôle crucial du privé et témoigne de la volonté d’opérer des percées pour favoriser le développement de ce secteur considéré comme le plus dynamique de l’économie nationale à l’heure actuelle.

Officialisé dès 1986 lors du VIe Congrès national du Parti, puis galvanisé par la Résolution N°10 de 2017 du Comité central du PCV, le privé représente 51% du PIB, avec ses quelque 6 millions d’entités : près d’un million d’entreprises et plus de 5 millions de foyers commerçants. Il est la clé d’un avenir triomphant. Sans lui, pas de nation forte. En tant qu’élément essentiel de l’économie vietnamienne, ce secteur contribue pour plus de 30% aux recettes budgétaires de l’État et crée plus de 40 millions d’emplois, soit plus de 82% de la main-d’œuvre totale. Il occupe près de 60% du capital d’investissement social.

Le privé devrait contribuer pour environ 70% au PIB à l’horizon 2030. De plus en plus de ses entreprises auront la capacité de faire concurrence à leurs homologues à l’échelle mondiale, de maîtriser la technologie et de s’intégrer profondément dans les chaînes de valeur et d’approvisionnement mondiales. Et ce pour, “de concert avec tout le pays, édifier un Vietnam dynamique, indépendant, autonome, puissant et prospère”, a écrit Tô Lâm.

Le pays exhorte actuellement les plus de 5 millions de ménages commerçants à se convertir en entreprises, mais les mesures incitatives n’ont pas encore fait sentir leurs effets. "Encourager les foyers commerçants à passer au modèle d’entreprise fait l’objet des discussions pour la prochaine Résolution du Politburo du Parti sur le secteur privé". C’est ce qu’a informé Dâu Anh Tuân, secrétaire général adjoint et président du Département de la législation de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam (VCCI), lors d’un atelier sur la situation économique du Vietnam en 2025, tenu le 25 mars dernier à Hanoï.

Selon M. Tô Lâm, la prochaine Résolution du Politburo permettra de stimuler, soutenir et orienter le développement de ce secteur pour créer une impulsion décisive, ouvrant une ère de croissance pour les entreprises privées vietnamiennes. Il est nécessaire de le considérer comme une stratégie et une politique à long terme du pays. “Le privé, le public et l’économie collaborative sont le noyau d’une économie autonome, indépendante et puissante”, a défini le chef du Parti.

Photo : VNA/CVN

Une puissante force motrice de croissance

Le vice-Premier ministre Nguyên Chí Dung a présidé, le 24 mars à Hanoï, une réunion interministérielle consacrée au développement du privé, un pilier de l’économie nationale.

L’objectif était de discuter d’un projet en la matière, qui comprend cinq volets : examen des mécanismes et politiques de développement pertinents ; évaluation de la croissance récente du secteur ;expérience internationale et enseignements pour le Vietnam ;perspectives, objectifs, tâches et mesures pour le développement du secteur privé lors de la prochaine période ; recommandations et feuille de route pour sa mise en œuvre.

Le vice-ministre des Finances, Nguyên Duc Tâm, a indiqué que 98% des entreprises privées sont des micros ou petites et moyennes entreprises (PME), ayant de faibles compétences technologiques, une recherche et développement (R&D) insuf-fisante, une innovation limitée et une gouvernance d’entreprise défaillante. Leur productivité, leur efficacité opérationnelle et leur compétitivité restent modestes, et il existe un manque de connectivité, tant au sein du secteur qu’avec celui des investissements directs étrangers (IDE).

Nguyên Thúy Anh, vice-présidente de la Commission centrale des politiques et stratégies du Parti, a insisté sur la nécessité de “décoder” le rapport entre le secteur privé et l’économie de marché au sens large, ainsi que le rôle de l’État dans la structuration de sa croissance.

La vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang, a souligné l’importance de sou-tenir les entreprises nationales capables de développer les chaînes d’approvisionnement et les réseaux de production du pays.

Le vice-Premier ministre Nguyên Chí Dung a appelé à la finalisation rapide du projet, en s’assurant qu’il soit conforme aux directives des autorités centrales. Une fois mis en œuvre, il constituera une avancée majeure pour le secteur, en supprimant les obstacles et stimulant la confiance comme l’enthousiasme des entreprises.

Cette Résolution du Politburo devrait donc être concise, claire, spécifique, concrète et hautement réalisable, a-t-il déclaré. Et d’inviter le ministère des Finances à revoir les principaux objectifs et orientations politiques, en veillant à ce que tous les indicateurs soient bien calculés, réalistes et s’appuient sur les meilleures pratiques internationales.

Le chef adjoint du gouvernement a souligné l’importance des mesures fiscales, monétaires et administratives comme principaux outils de régulation et de facilitation du marché, afin de minimiser l’intervention directe de l’État susceptible de fausser l’équité du marché ou de violer les engagements internationaux.

“Le secteur privé est la force motrice essentielle du développement économique”, a affirmé Nguyên Chí Dung. Il a insisté sur la nécessité d’élaborer un projet précis pour stimuler l’entrepreneuriat, lever les obstacles et libérer les ressources, indiquant que les solutions doivent être ciblées, précises et audacieuses.

Sept mesures clés à prendre

D’après le secrétaire général Tô Lâm, il convient de mettre en œuvre les mesures clés suivantes :

Premièrement, continuer à accélérer la mise en place des institutions de l’économie de marché orientée vers le socialisme, la modernité, le dynamisme et l’intégration.

Deuxièmement, protéger effica-cement les droits de propriété, la liberté d’entreprise et l’exécution des contrats pour les sociétés privées.

Troisièmement, outre le renfor-cement substantiel du secteur public, en particulier des grands groupes économiques, il est nécessaire de donner la priorité à la création de groupes privés de stature régionale et mondiale, tout en apportant un soutien actif aux PME et favorisant le développement des économies domestique et coopérative. Il convient également d’encourager les entreprises privées à s’impliquer dans les secteurs stratégiques du pays.

Quatrièmement, promouvoir l’entrepreneuriat, l’innovation, la transformation numérique et l’application des nouvelles technologies.

Cinquièmement, réformer les institutions et bâtir une admi-nistration qui “sert les entre-prises et œuvre pour la nation”.

Sixièmement, libérer au maximum les ressources de développement pour le privé et assurer un accès équitable à celles jugées essentielles telles que capital, foncier, technologie et main-d’œuvre.

La septième mesure est le développement du secteur sur une base durable, avec une éthique des affaires et une responsabilité sociale.

Le privé sculpte l’avenir. Avec un cadre taillé au cordeau, il ne se contentera pas de pousser : il fera exploser l’économie, propulsant le Vietnam parmi les géants à revenu élevé d’ici vingt ans. L’heure de la conquête a sonné !

Thê Linh/VNA/CVN