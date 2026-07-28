L'UE envoie une aide pour lutter contre les grands feux de forêt en France et en Espagne

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Cette aide a été mobilisée dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'UE. Sept avions et quatre hélicoptères provenant de Tchéquie, de Croatie, d'Allemagne, du Portugal, de Slovaquie, de Suède et de Turquie ont été déployés en France, tandis que six avions provenant de Grèce, d'Italie et de Turquie, ainsi que 134 membres du personnel et 41 véhicules provenant du Portugal, ont été envoyés en Espagne. Le service satellitaire Copernicus de l'UE fournit également des cartes d'urgence afin de soutenir les opérations d'intervention. Des brigades de pompiers venues d'autres pays européens avaient déjà été déployées en France et en Espagne avant les incendies dans le cadre des mesures de préparation aux feux de forêt mises en place par l'UE, ce qui leur a permis de venir rapidement en renfort aux services d'urgence nationaux, a indiqué la Commission européenne.
Xinhua/VNA/CVN