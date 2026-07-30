Pakistan : une attaque menée par des militants fait 7 morts parmi les forces de police dans le Nord

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Le chef de la police du district, Tariq Habib, a déclaré aux médias locaux que les forces de sécurité avaient riposté, tuant huit militants et en blessant six autres. Une opération de sécurisation se poursuivait dans la zone afin de neutraliser les éventuels militants encore présents, a indiqué la police. Aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité de cette attaque.
Xinhua/VNA/CVN