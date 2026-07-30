Pakistan : une attaque menée par des militants fait 7 morts parmi les forces de police dans le Nord

Au moins sept policiers ont été tués et 22 autres blessés lorsqu'un groupe de militants a attaqué un poste de contrôle de la police dans le district de Hangu, situé dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, au Nord du Pakistan, a indiqué la police mercredi soir 29 juillet.

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Le chef de la police du district, Tariq Habib, a déclaré aux médias locaux que les forces de sécurité avaient riposté, tuant huit militants et en blessant six autres. Une opération de sécurisation se poursuivait dans la zone afin de neutraliser les éventuels militants encore présents, a indiqué la police. Aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité de cette attaque.

Xinhua/VNA/CVN