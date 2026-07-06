Des frappes aériennes israéliennes visent le Sud du Liban

Des avions de combat israéliens ont frappé dimanche 5 juillet les environs de la localité de Nabatieh al-Fawqa, dans le Sud du Liban, tandis que les forces israéliennes ont mené des explosions de démolition et des bombardements d'artillerie dans plusieurs zones frontalières, selon l'Agence nationale d'information (NNA), l'agence de presse officielle libanaise.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon la NNA, les forces israéliennes ont procédé à une explosion contrôlée dans la localité d'Al-Tiri et à d'importantes explosions de démolition dans les localités de Beit Yahoun et de Kounine, toutes situées dans le district de Bint Jbeil. L'artillerie israélienne a également bombardé les environs de la localité de Qantara.

La NNA a également rapporté qu'un drone israélien avait largué une grenade assourdissante sur la localité d'al-Mansouri, dans le district de Tyr. Aucune victime n'a été signalée dans l'immédiat.

Selon la NNA, des drones israéliens ont également été aperçus survolant des villages et des localités situés à proximité de Tyr, ainsi qu'à basse altitude au-dessus de la ville de Baalbek et des villages voisins dans l'Est du Liban. Un autre drone a été signalé au-dessus de Beyrouth et de sa banlieue sud.

Aucune information n'était disponible dans l'immédiat sur l'ampleur des dégâts.

Par ailleurs, le Centre des opérations d'urgence de santé publique du Liban a indiqué que le bilan cumulé des attaques israéliennes depuis le 2 mars s'était alourdi à 4.304 morts, tandis que 12.203 autres personnes avaient été blessées.

Xinhua/VNA/CVN