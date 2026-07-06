Des frappes aériennes israéliennes visent le Sud du Liban

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|Photo prise le 10 juin montrant une frappe aérienne israélienne ayant touché un bâtiment à Sarba, dans le Sud du Liban.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
Selon la NNA, les forces israéliennes ont procédé à une explosion contrôlée dans la localité d'Al-Tiri et à d'importantes explosions de démolition dans les localités de Beit Yahoun et de Kounine, toutes situées dans le district de Bint Jbeil. L'artillerie israélienne a également bombardé les environs de la localité de Qantara.
La NNA a également rapporté qu'un drone israélien avait largué une grenade assourdissante sur la localité d'al-Mansouri, dans le district de Tyr. Aucune victime n'a été signalée dans l'immédiat.
Selon la NNA, des drones israéliens ont également été aperçus survolant des villages et des localités situés à proximité de Tyr, ainsi qu'à basse altitude au-dessus de la ville de Baalbek et des villages voisins dans l'Est du Liban. Un autre drone a été signalé au-dessus de Beyrouth et de sa banlieue sud.
Aucune information n'était disponible dans l'immédiat sur l'ampleur des dégâts.
Par ailleurs, le Centre des opérations d'urgence de santé publique du Liban a indiqué que le bilan cumulé des attaques israéliennes depuis le 2 mars s'était alourdi à 4.304 morts, tandis que 12.203 autres personnes avaient été blessées.
Xinhua/VNA/CVN