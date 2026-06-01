Liban : Beaufort prise, le Zahrani franchi

L'armée israélienne a annoncé ce dimanche 31 mai, s'être emparée de l'emblématique forteresse médiévale de Beaufort, où son drapeau flotte désormais. Une nouvelle étape, dans son avancée terrestre dans le Sud du Liban. Tshahal se dit déterminée à "écraser" le Hezbollah pro-iranien.

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Pris à partie la veille par le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, qui l'a accusé de mener une "politique de la terre brûlée" dans son pays, Benyamin Netanyahu n'a pas tardé à réagir. Il a ordonné ce dimanche 31 mai l'évacuation d'une vaste zone du Sud-Liban, entre la frontière israélienne et le fleuve Zahrani. L'ordre a été donné alors même que les États-Unis sont en pleine négociation avec l'Iran, dans l'optique de mettre un terme au conflit au Moyen-Orient. Et pour le moment, Téhéran conditionne tout accord à l'arrêt des hostilités, notamment au Liban.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a annoncé, photos à l'appui, la prise par l'armée de la forteresse de Beaufort, ce qui ouvre la voie à sa progression vers la région de Nabatiyeh: "Quarante-quatre ans après la bataille héroïque de Beaufort et en ce jour de commémoration des soldats tombés lors de la Première Guerre du Liban", des soldats "sont revenus au sommet de Beaufort et y ont de nouveau hissé le drapeau d'Israël", a-t-il dit.

La forteresse est située sur un éperon rocher surplombant le Sud du Liban et une partie du Nord d'Israël. Stratégique, le site a également une dimension symbolique, pour avoir servi de base aux forces israéliennes durant les deux décennies d'occupation du Sud du Liban, qui ont pris fin en 2000. La citadelle avait obtenu en 2024 une protection renforcée de l'UNESCO. Le ministre de la Culture, Ghassan Salamé, s'était inquiété vendredi 29 mai du "sérieux danger" auquel l'exposait l'offensive israélienne.

Après avoir franchi dans la journée de vendredi 29 mai, selon le Premier ministre Benjamin Netanyahu, le fleuve Litani, situé à une trentaine de kilomètres au nord de la frontière, l'armée israélienne a annoncé dimanche 31 mai sur X avoir "étendu ses opérations contre des cibles du Hezbollah au nord du fleuve". "Nous sommes tous déterminés à écraser le pouvoir du Hezbollah et à accomplir la mission : assurer la sécurité des habitants du Nord" d'Israël, a affirmé le ministre de la Défense, Israël Katz.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Hezbollah a, pour sa part, revendiqué samedi soir 30 mai de nouveaux tirs vers le Nord d'Israël, et affirme être engagé dans des combats pour empêcher des troupes israéliennes de progresser, notamment dans la région de Nabatiyeh.

Une nouvelle séance de pourparlers entre les deux pays, qui n'entretiennent pas de relations diplomatiques, est programmée les 2 et 3 juin à Washington.

AFP/VNA/CVN