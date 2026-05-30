Mexique et États-Unis achèvent leur première série de négociations sur la révision de l'ACEUM

Les responsables mexicains et américains ont conclu vendredi 29 mai à Mexico la première série officielle de négociations dans le cadre du processus de révision de l'Accord de libre-échange Canada - États-Unis - Mexique (ACEUM), a annoncé le ministère mexicain de l'Économie.

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Photo : CTV/CVN

Les discussions ont porté sur des questions économiques régionales clés, notamment les règles d'origine dans le secteur automobile, l'acier et l'aluminium, ainsi que la sécurité économique régionale, a-t-il précisé dans un communiqué.

Les équipes de négociation étaient dirigées respectivement par Marcelo Ebrard, ministre mexicain de l'Économie, et Jeffrey Gerrish, représentant adjoint au Commerce des États-Unis.

Les deux parties ont confirmé qu'une deuxième série de négociations se tiendrait à Washington les 16 et 17 juin. Elle portera sur l'agriculture, les conditions de concurrence équitables et la poursuite des discussions sur les règles d'origine.

Une troisième série est prévue pour la semaine du 20 juillet à Mexico et portera principalement sur le règlement des questions en suspens avant l'examen conjoint de 2026, a indiqué le ministère.

"Nous sommes déjà en bonne voie pour mener à bien la révision prévue par notre accord de libre-échange avec les États-Unis et le Canada", a dit M. Ebrard à l'issue de la réunion.

Les trois partenaires de l'ACEUM doivent procéder à la révision de l'accord cette année, conformément à ses dispositions.

Xinhua/VNA/CVN