L'ONU salue la prolongation du cessez-le-feu entre le Liban et Israël

Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, a salué samedi 16 mai l'annonce d'une prolongation de 45 jours de la cessation des hostilités entre le Liban et Israël, a annoncé son service de presse.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon une note aux correspondants du bureau de presse, le chef de l'ONU a réaffirmé le soutien de l'organisation mondiale à tous les efforts visant à mettre fin aux hostilités et à soulager les souffrances des communautés des deux côtés de la Ligne bleue, une ligne de démarcation entre le Liban et Israël établie par les Nations unies en 2000.

"Le secrétaire général exhorte tous les acteurs à respecter pleinement la cessation des hostilités, à cesser toute nouvelle attaque et à se conformer à tout moment à leurs obligations en vertu du droit international, y compris le droit international humanitaire", a indiqué le bureau de presse.

Les Nations unies, a ajouté le bureau, s'engagent également à soutenir tous les efforts diplomatiques visant à faire progresser la pleine mise en œuvre de la résolution 1701 du Conseil de sécurité, qui vise à résoudre la tension du Liban de 2006 opposant le Hezbollah et Israël.

Xinhua/VNA/CVN