Cambodge et Rwanda annoncent une coopération en matière de paiements transfrontaliers

La Banque nationale du Cambodge et son homologue du Rwanda ont annoncé conjointement une coopération en matière de paiements transfrontaliers entre les deux pays, indique un communiqué de presse publié samedi 30 mai.

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"Cette coopération en matière de paiements transfrontaliers démontre l'engagement commun des deux banques centrales à moderniser leurs systèmes de paiement et à promouvoir une plus grande connectivité financière", précise le communiqué.

"Elle devrait également renforcer davantage les relations économiques, commerciales et touristiques entre le Cambodge et le Rwanda, tout en soutenant une intégration financière régionale et internationale plus large", ajoute le texte.

Le communiqué indique qu'en tirant parti des avancées technologiques et de l'innovation numérique, ce partenariat vise à améliorer l'utilisation de services de paiement électronique fluides et efficaces pour les citoyens des deux pays.

Cette initiative est mise en œuvre dans le cadre du mémorandum d'accord (MoU) sur la coopération dans les domaines du développement du secteur financier entre les deux banques centrales, signé en 2023.

Selon le communiqué, ce MoU a établi un cadre pour renforcer la coopération par l'échange de connaissances et d'expériences, dans le but de faire progresser le développement du secteur financier dans les deux pays.

Xinhua/VNA/CVN