AIEA : inquiétude après une frappe de drone signalée contre la centrale nucléaire de Zaporijjia

Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a exprimé samedi 30 mai sa vive inquiétude après une frappe de drone signalée contre un bâtiment des turbines de la centrale nucléaire de Zaporijjia (ZNPP), avertissant que les attaques contre des installations nucléaires revenaient à "jouer avec le feu ".

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'AIEA a indiqué avoir été informée par la centrale de Zaporijjia qu'un drone avait frappé plus tôt dans la journée un bâtiment des turbines du site, provoquant selon les informations reçues une brèche dans l'un des murs du bâtiment. L'agence a révélé cet incident dans un message publié sur la plateforme X.

"Il ne devrait y avoir aucune attaque, quelle qu'en soit la nature, provenant d'une installation nucléaire ou dirigée contre elle", a déclaré M. Grossi, réitérant son appel à la retenue afin d'éviter de compromettre la sûreté et la sécurité nucléaires.

Il a ajouté que l'équipe de l'AIEA déployée sur le site avait demandé l'accès au bâtiment des turbines concerné afin d'effectuer une évaluation directe des dommages signalés.

Selon l'AIEA, cet incident constituerait la première attaque de drone à l'intérieur du périmètre de la centrale nucléaire de Zaporijjia depuis avril 2024.

La centrale de Zaporijjia, l'une des plus importantes installations nucléaires d'Europe, est sous contrôle russe depuis mars 2022. Depuis le déclenchement du conflit russo-ukrainien, l'AIEA a à plusieurs reprises mis en garde contre les risques liés aux activités militaires autour du site et appelé à la protection des infrastructures nucléaires.

Xinhua/VNA/CVN