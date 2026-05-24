Liban : un centre de secours détruit après une frappe israélienne

La Défense civile libanaise a annoncé dimanche matin 24 mai que son centre de Nabatiyé, dans le Sud du pays, avait été détruit par une frappe israélienne, en dépit de la trêve en vigueur depuis le 17 avril.

>> Un membre du Hezbollah tué dans une frappe israélienne dans le Sud du Liban

>> Au moins 5 morts et 25 blessés dans une frappe israélienne sur Beyrouth

>> Liban : près de 400 morts, frappes sur le cœur de Beyrouth et le Sud

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le centre régional de la défense civile de Nabatiyé a été "directement touché par une frappe hostile israélienne", provoquant l'effondrement complet du bâtiment et endommageant un grand nombre de véhicules et d'équipements, a indiqué la direction générale de la Défense civile dans un communiqué.

Les dégâts sont uniquement matériels et aucun blessé n'a été signalé parmi le personnel, qui avait été transféré vers un autre site avant la frappe, a-t-elle ajouté.

La Défense civile a condamné "cette attaque contre un centre dédié à l'action humanitaire et de secours" et assuré poursuivre ses "devoirs nationaux et humanitaires" malgré "les risques et les défis croissants".

Plusieurs attaques israéliennes ont déjà visé des secouristes et leurs installations, y compris depuis la trêve en vigueur depuis le 17 avril entre le mouvement Hezbollah et Israël, récemment prolongée. Le ministère de la Santé libanais a recensé la mort de 123 secouristes et personnels de santé depuis le début du conflit au Liban le 2 mars, dans le sillage de l'attaque américano-israélienne lancée le 28 février sur l'Iran.

AFP/VNA/CVN