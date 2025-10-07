L’exposition "Nuances d’automne" chante la beauté humaniste des arts

L’exposition de beaux-arts et de photographie "Sắc thu" (Nuances d’automne) se tiendra du 11 octobre au 11 décembre au Centre d’art Thành Dông Babeeni (quartier de Lê Thanh Nghi, ville de Hai Phong), offrant un espace de connexion et de dialogue entre entre l’art et le développement social.

Photo : NDEL/CVN

L’exposition présentera 52 œuvres d’art (huiles et acryliques sur toile) et 60 photographies artistiques réalisées par des peintres et photographes lors du Camp créatif de Bac Hà, dont les peintres Phung Van Tuê, Nguyên Hung Cuong, Nguyên Quang Hoan, Nguyên Tiên Quân, Dang Viêt Cuong, Bui Quang Duc, Dô Chung et Nguyên Huy Hiêp, et les photographes Duong Toan, Luân Studio, Pham RaRi et Thanh Miên.

Les œuvres présentées s’inspirent de la beauté cachée du pays, de la vitalité de la renaissance après les catastrophes naturelles, ainsi que de la préservation des valeurs culturelles et des coutumes uniques de chaque région. Chaque œuvre offre une perspective artistique unique, tout en transmettant des émotions liées à la terre et à ses habitants, mêlant mémoire et réalité au souffle de la vie.

L’événement sera organisé conjointement par le Centre d’art Thành Dông Babeeni, l’Association littéraire et artistique de Hai Duong (ancienne province) et l’Association littéraire et artistique de la province de de Lào Cai.

L’exposition Nuances d’automne symbolise la contribution durable des entreprises au courant commun de la culture, des arts et du développement national. Elle est également une activité significative pour célébrer la Journée des entrepreneurs vietnamiens (13 octobre), la Journée des femmes vietnamiennes (20 octobre) et la Journée des enseignants vietnamiens (20 novembre).

Il s’agit de la troisième fois que le Centre d’art Thành Dông Babeeni organise avec succès un camp créatif dédié à la littérature et aux arts, contribuant ainsi à enrichir la vie spirituelle des communautés locales et à promouvoir des liens plus forts et plus larges.

VNA/CVN