À la découverte de la Fête de la mi-automne au Musée d’ethnographie du Vietnam

Comme d’habitude, le Musée d’ethnographie du Vietnam a organisé les 4 et 5 novembre, soit le 13 e et le 14 e jour du 8 e mois lunaire, un programme de découverte de la Fête de la mi-automne 2025 intitulé "S'amuser avec les enfants".

Le programme de Fête de la mi-automne a permis aux visiteurs et notamment aux enfants de rencontrer des artisans spécialisés dans la production de jouets populaires tels que des lanternes en forme d'étoile, des masques en papier, des to he (figurines en pâte de riz gluant colorées), etc. De plus, les enfants ont pu fabriquer eux-mêmes ces jouets sous la direction des artisans et participer à des jeux folkloriques.

Dr. Bùi Ngoc Quang, directeur adjoint du Musée d'ethnographie du Vietnam, a déclaré : "Le musée vise à créer un espace où le patrimoine est préservé, développé en harmonie avec la vie moderne. Nous espérons que chaque activité du musée constitue une expérience éducative et permette aux générations futures de mieux comprendre le patrimoine culturel, suscitant la fierté nationale. De tels programmes contribuent activement à la préservation et à la promotion des valeurs du patrimoine culturel dans un contexte d'intégration".

L'ambiance de la mi-automne au musée s’est animée avec les danses du lion, les processions aux lanternes et les spectacles traditionnels de marionnettes sur l'eau de la troupe Dông Ngu venue de la province septentrionale de Bac Ninh.

Selon l’artisan Nguyên Van Quyên, spécialisé dans la fabrication des lanternes keo quân, qui participe depuis 2007 aux programmes de ce genre au Musée d'ethnographie du Vietnam, de nombreux jouets artisanaux traditionnels tombent aujourd’hui dans l’oubli à cause de l’invasion des jeux en ligne et des appareils électroniques. "Le programme de découverte de la Fête de la mi-automne au Musée d’ethnographie du Vietnam est l’occasion idéale pour les enfants de mieux comprendre et (re)découvrir une fête populaire, ses jeux et jouets traditionnels", a-t-il expliqué.

Appliquer la technologie

Les visiteurs peuvent pratiquer des activités STEM pour explorer les sciences en fabriquant des lanternes et des bateaux, en utilisant des technologies numériques comme la réalité virtuelle, en participant à une chasse aux trésors de la mi-automne parmi les artefacts du musée.

La mi-automne, qui a lieu chaque année au 15e jour du 8e mois lunaire, tombe cette année le 6 octobre.

À cette occasion, le musée a inauguré un espace ayant pour thème "Couleurs d'automne" du 4 octobre au 4 novembre, en ouverture d'une série d'événements célébrant le 30e anniversaire du Musée d'ethnologie du Vietnam (1995 - 2025).

Le public peut y admirer des jouets traditionnels faits par des artisans âgés ainsi que des articles créés par des jeunes et participer également à une expérience intéressante d’application de l’intelligence artificielle. Concrètement, les visiteurs ont l'occasion de poser des questions à une figurine de docteur en papier pour obtenir des réponses sur la fête de la mi-automne.

D’après le comité d’organisation, cette activité vise à promouvoir ainsi qu’à préserver le métier de production de jouets folkloriques.

Texte et photos : Hoàng Phuong/CVN