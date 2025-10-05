La Fête de la mi-automne illumine la vieille ville de Hôi An

La Fête de la mi-automne 2025 se déroule dans la vieille ville de Hôi An, à Dà Nang, du 3 au 6 octobre. Spectacles de lanternes, danses du lion, processions et représentations en plein air sont au programme, offrant aux habitants comme aux visiteurs une célébration vibrante, riche en identité culturelle.

Photo : VNA/CVN

Le moment le plus attendu était la "Nuit de la pleine lune", le 4 octobre au parc de Hôi An, avec des danses du lion et du dragon ainsi que des spectacles artistiques consacrés à la mi-automne.

Parallèlement, le programme "Musique et Lune", au 106 rue Bach Dang, proposait chants folkloriques, comptines et ensembles traditionnels, créant un espace musical interactif spécialement dédié aux enfants.

Le programme "Nuit de la vieille ville de Hôi An" vise à faire revivre le mode de vie d’autrefois des habitants, à la lueur des lanternes, pour offrir aux visiteurs une expérience apaisante.

Un grand défilé de lanternes, prévu dans les rues anciennes le 6 octobre, viendra répandre l’esprit festif dans toute la ville. Le festival comprend également des démonstrations de rites traditionnels liés à la mi-automne, des expositions photographiques, des danses du lion et diverses activités culturelles au Musée du folklore.

La Fête de la mi-automne à Hôi An réjouit non seulement les petits et les grands, mais met également en lumière les valeurs culturelles traditionnelles et met en valeur la créativité des communautés locales, transformant le patrimoine en expériences uniques et mémorables pour les visiteurs.

En 2023, la fête de Hôi An a été reconnue par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme comme patrimoine culturel immatériel national, confirmant sa vitalité durable.

Ancien port de commerce international animé aux XVIIe et XVIIIe siècles, Hôi An a façonné sa célébration de la mi-automne en s’appuyant sur ses traditions tout en intégrant des influences culturelles chinoises et japonaises, en faisant un événement distinctif reflétant le dynamisme, la créativité et l’hospitalité de ses habitants.

VNA/CVN