Hommage à la libération de Hanoï : trois films emblématiques en projection gratuite

Trois films acclamés, célébrant l’histoire et l’esprit de Hanoï, seront projetés gratuitement au cinéma Ngoc Khanh, rue Kim Ma, du 8 au 10 octobre, pour célébrer le 71 e anniversaire de la libération de la capitale (10 octobre 1954 - 10 octobre 2025).

Photo : VFFS/CVN

Parmi les projections, citons Phía bắc Thủ đô (Le Nord de la capitale) le 8 octobre à 21h00, Long thành cầm giả ca (Histoire d'une jeune chanteuse de l'ancienne citadelle de Thang Long) le 9 octobre à 9h00, et Hà Nội 12 ngày đêm (Hanoï 12 jours et nuits) le 10 octobre à 9h00.

Le Nord de la capitale, produit par le Studio de long métrage du Vietnam et sorti en 1977, raconte une histoire d’amour, de famille et de travailleurs chargés de protéger la centrale électrique de Yên Phu pendant les bombardements américains de Hanoï.

Le film Histoire d'une jeune chanteuse de l'ancienne citadelle de Thang Long, sorti par le studio de cinéma Giai Phong (Libération) en 2010, a remporté le Prix du Cerf-Volant d’Or du meilleur long métrage cette année-là. Il raconte l’histoire d’amour entre Tô Nhu (nom littéraire du célèbre poète Nguyên Du) et Cầm, une courtisane renommée de Thang Long, le nom historique de Hanoï. Le film dépeint avec vivacité les coutumes, les traditions et le mode de vie de l’ancienne Thang Long.

Le dernier film, Hanoï 12 jours et nuits, est également produit par le studio de cinéma du Vietnam. Celui-ci, produit en 2002 alors que le réalisateur, “Artiste du Peuple”, Bùi Dinh Hac avait 68 ans, a été le premier film vietnamien à utiliser de nouveaux trucs, astuces et technologies du cinéma étranger. Il raconte la bataille féroce menée par l’armée et la population de Hanoï contre les bombardiers américains B-52 en décembre 1972. Cette œuvre, d’une grande valeur à la fois artistique et historique, a reçu le prix Lotus d’argent au 14e Festival du film vietnamien en 2004.

