Le patrimoine et la culture en fête à Côn Son-Kiêp Bac cet automne

Le Festival d’automne Côn Son-Kiêp Bac 2025 se tiendra du 1 er au 11 octobre à Hai Phong (Nord), promettant une célébration vibrante de l’héritage culturel du Vietnam.

Photo : NHN/CVN

Premier festival organisé suite à la fusion de Hai Duong et de Hai Phong, il se déroulera sur une zone élargie, s’appuyant sur le succès de la récente exposition des réalisations nationales marquant le 80e anniversaire de la Fête nationale.

Selon le président du Comité populaire de la ville de Hai Phong, Lê Ngọc Châu, le festival de cette année proposera de nombreux éléments nouveaux et mettra l’accent sur la promotion de l’importance mondiale des cinq sites patrimoniaux du complexe Côn Son-Kiêp Bac-Yên Tu-Vinh Nghiêm-Thanh Mai, reconnus comme patrimoine culturel mondial par l’UNESCO.

Le festival sera associé à une Semaine de promotion de la culture, du tourisme et du commerce, mettant en avant les produits du programme "À chaque commune son produit" (OCOP), l’artisanat traditionnel et la création de nouvelles expériences touristiques mettant en valeur les valeurs patrimoniales.

Les principaux événements auront lieu le 7 octobre, notamment une cérémonie commémorative pour le 725e anniversaire de la mort du héros national Trân Hung Dao, l’ouverture du Festival d’automne 2025 de Côn Son-Kiêp Bac et l’annonce de la reconnaissance officielle du complexe patrimonial Yên Tu-Vinh Nghiêm-Côn Son-Kiêp Bac au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette date marquera également le 583e anniversaire de la mort du héros national et figure culturelle mondiale Nguyên Trai.

Photo : CTV/CVN

La cérémonie commémorative et d’ouverture proposera un programme artistique spectaculaire, avec une scène majestueuse alliant performances live et technologies de cartographie modernes, s’étendant de l’entrée du temple de Kiêp Bac jusqu’à la rivière Luc Dâu.

Les activités du festival comprendront des spectacles sur la rivière Luc Dâu, le festival Hâu Thanh, une cérémonie de prière avec des lanternes flottantes, des spectacles de marionnettes sur l’eau et une exposition thématique intitulée "Côn Son, Kiêp Bac, Thanh Mai, Kinh Chu, Nhâm Duong - Voyage du patrimoine culturel mondial".

Pendant le festival, la ville de Hai Phong proposera trois circuits touristiques : "Une destination - Cinq sites patrimoniaux", "Sur les traces des trois maîtres fondateurs du Truc Lâm" et "Voyage patrimonial de Côn Son-Kiêp Bac", qui exploreront cinq sites patrimoniaux de la région : la pagode de Côn Son, le temple de Kiêp Bac, la pagode de Thanh Mai, la grotte de Kinh Chu et la pagode de Nhâm Duong.

La Semaine de promotion de la culture, du tourisme et du commerce présentera notamment dix villages artisanaux exemplaires, des produits OCOP, des spécialités culinaires locales et des espaces de découverte de l’artisanat traditionnel.

Côn Son-Kiêp Bac est une région historique, culturelle et spirituelle réputée. Outre ses paysages pittoresques, elle offre une variété d’expériences touristiques et de pèlerinage attrayantes.

Les vestiges de Côn Son-Kiêp Bac se trouvent dans la ville de Hai Phong, à plus de 70 km du centre de Hanoï. Classée site du patrimoine national spécial en 2012, cette zone est étroitement associée à des généraux et des figures culturelles remarquables tels que Trân Nhân Tông, Phap Loa, Huyên Quang, Trân Hung Dao et Nguyên Trai.

Perpétuant à travers l’histoire et incarnant l’essence culturelle de diverses régions, Côn Son-Kiêp Bac est devenu un véritable trésor de patrimoine culturel matériel et immatériel. Il reflète les efforts, les pensées, l’intelligence et les émotions de générations d’ancêtres qui l’ont préservé et protégé avec soin jusqu’à nos jours.

VNA/CVN