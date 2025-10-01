Exposition

Hanoï : les beaux-arts indochinois à l’honneur

L’exposition des beaux-arts ayant pour thème "La belle vie" s’est ouverte à Hanoï mercredi 1 er octobre au matin et durera jusqu’au 26 octobre.

L’exposition est organisée par le comité de gestion du lac Hoàn Kiêm (Épée restituée) et du Vieux quartier de Hanoï, en collaboration avec la Compagnie par actions de conception May Living.

À cette occasion, les visiteurs peuvent admirer les œuvres des peintres de l'École des beaux-arts d'Indochine de 1924 à 1945, ainsi que des artistes de cette école dans la phase de résistance de 1950 à 1954.

Les œuvres exposées ont été créées par les figures éminentes de l'École des beaux-arts d'Indochine et l’actuelle École supérieure des beaux-arts du Vietnam. Il s’agit d’artistes célèbres : Nguyên Phan Chánh, connu pour ses laques ; Lê Phô, reconnu pour ses toiles mêlant styles traditionnels et modernes ; Mai Thu, Vu Cao Đàm, Trân Quang Trân, Nguyên Đô Cung, tous réputés pour leurs contributions à la peinture et la sculpture moderne vietnamienne ; Nguyên Gia Trí, renommé pour ses laques d'une grande finesse ; Bùi Xuân Phái, célèbre pour ses peintures de la vieille ville de Hanoï ou encore Nguyên Tu Nghiêm, dont les œuvres expriment un style personnel marquant l’art vietnamien contemporain.

D'autres noms notables incluent Nguyên Sáng, Lê Thi Luu, Trân Bình Lộc, Luong Xuân Nhị, Nguyên Tiên Chung, Hoàng Tích Chù, Nguyên Văn Truong, Van Giáo, Luu Công Nhân et Trân Luu Hâu.

Selon le comité d’organisation, l'exposition est l'une des rares qui réunit un grand nombre d'œuvres précieuses, beaucoup d'entre elles rendues publiques pour la première fois au Vietnam.

Selon Ngô Thi Thuy Duong, directrice du comité de gestion du lac Hoàn Kiêm et du Vieux quartier de Hanoï, "cet événement rend non seulement un hommage profond aux générations d'artistes qui ont jeté les bases des beaux-arts modernes vietnamiens, mais offre également un "cadeau spirituel" au public de la capitale. Il célèbre les valeurs historiques et culturelles et suscite la fierté nationale".

Cette exposition vise à célébrer le 71e anniversaire de la Journée de libération de la capitale (10 octobre 1954-2025), le centenaire de la première rentrée de l'École des beaux-arts d'Indochine (22 octobre 1925-2025) - aujourd’hui École supérieure des beaux-arts du Vietnam -, et le 20e anniversaire de la Journée du patrimoine culturel vietnamien (23 novembre 2005-2025).

Des œuvres présentées à l'exposition.

Texte et photos : Liên Dang/CVN