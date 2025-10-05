Début des travaux de l'Opéra de Hanoï près du lac de l'Ouest

Le Comité populaire de Hanoï a inauguré, le 5 octobre dans le quartier de Tây Hô, le projet d’Opéra de Hanoï et de Parc thématique culturel et artistique, marquant le lancement de l’un des projets de développement culturel les plus ambitieux de la capitale depuis plusieurs décennies.

>> Le concert Q’pop & Quechua célèbre les liens entre le Vietnam et le Pérou

>> À Hanoï, un concert au diapason de l’amitié entre le Vietnam et l’Azerbaïdjan

Photo : CTV/CVN

D’une superficie de 40 ha et doté d’un investissement total de plus de 12.756 milliards de dôngs (plus de 480 millions de dollars), le complexe sera construit sur la péninsule de Quang An par le promoteur Sun Group, l’un des plus grands acteurs immobiliers du Vietnam.

Prévu pour être achevé en 2027, le projet comprendra un opéra moderne et multifonctionnel de près de 2.000 places, ainsi qu’un parc culturel destiné à accueillir les grands événements politiques et culturels de la capitale. Il offrira aussi aux habitants et aux visiteurs un espace de loisirs et de création au quotidien.

L’Opéra de Hanoï, également appelé Opéra de la Perle, a été conçu par le célèbre architecte italien Renzo Piano, l’une des figures majeures de l’architecture contemporaine.

Sa structure en dôme s’inspire des ondulations du lac de l’Ouest. Son toit ultrafin, à la fois léger et résistant, sera recouvert d’un matériau nacré reflétant les nuances changeantes de la surface du lac au fil de la journée.

Le bâtiment abritera deux auditoriums principaux : une salle d’opéra de 1.797 places et une salle polyvalente de 1.430 places debout et 216 places en balcon, adaptée aux concerts, spectacles et événements de grande envergure. Le complexe comprendra également des salles de répétition, un musée, des terrasses panoramiques et un vaste foyer.

S’étendant sur une superficie totale près de six fois supérieure à celle d’un terrain de football, l’ensemble sera complété par des espaces verts, des lacs et des bassins de lotus, conçus dans le cadre d’un paysage culturel intégré.

Lors de la cérémonie, le vice-président du Comité populaire municipal, Duong Duc Tuan, a affirmé que ce projet reflétait la vision de la ville de bâtir une capitale "civilisée, moderne et riche en identité culturelle". Il a souligné que l’Opéra et le parc culturel constituent des éléments centraux du Plan d’aménagement de la capitale 2021-2030 et du Plan directeur ajusté 2045-2065, qui font de la culture et du patrimoine l’un des cinq piliers du développement.

"Dans un contexte d’intégration internationale profonde, investir dans des ouvrages culturels emblématiques de cette envergure revêt une grande signification", a-t-il déclaré. "Cela réaffirme le patrimoine millénaire de Hanoï et promeut l’image d’un Vietnam créatif, humain et durable".

Il a également précisé que le projet est entièrement financé par des ressources sociales, sans fonds publics - un modèle encore rare pour un complexe culturel de cette dimension. "La ville s’engage à créer les conditions les plus favorables pour que le projet soit achevé dans les délais, conformément aux normes de qualité et de sécurité les plus élevées", a-t-il ajouté.

Pour sa part, Nguyên Xuan Thang, directeur de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, a estimé que ce projet représentait "une étape importante de la vision stratégique du Parti et de l’État pour faire de la culture et du peuple les moteurs du progrès national". "Une fois achevés, l’Opéra et le Parc culturel de Hanoï constitueront un monument culturel de stature internationale, un cadeau précieux pour le 71e anniversaire de la Libération de Hanoï (10 octobre)", a-t-il affirmé.

Il a par ailleurs appelé à l’achèvement synchronisé des infrastructures de transport environnantes, afin que "les habitants puissent pleinement bénéficier des valeurs que ces ouvrages apporteront".

Dans le cadre du projet, les étangs et lacs voisins - tels que l’étang aux lotus de la pagode Pho Linh et le lac Thuy Su - seront nettoyés, restaurés et replantés en lotus Tây Hô. Il est également prévu d’aménager huit quais autour du lac de l’Ouest, dont un à proximité de l’opéra, afin de faciliter l’accès des visiteurs par voie navigable dans un cadre pittoresque.

VNA/CVN