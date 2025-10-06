Renforcer les ressources pour la préservation du patrimoine culturel

Alors que de nombreux patrimoines culturels vietnamiens sont menacés par le temps, les aléas naturels et parfois le manque de conscience humaine, leur préservation devient une priorité urgente. Face à des ressources nationales limitées, la coopération internationale apparaît comme une solution essentielle, à la fois pour mobiliser des financements et acquérir des expériences précieuses à l’échelle mondiale.

>> Un concours de photos met en valeur le patrimoine culturel

>> Un maître du then, gardien de l’héritage Tày

>> Bac Ninh promeut le then, patrimoine mondial de l’UNESCO

Photo : Nhân Dân/CVN

Depuis plusieurs années, le British Council au Vietnam soutient de nombreux projets communautaires à travers son programme de financement Connections Through Culture. Selon Nguyên Duc Tang, directeur du Centre de recherche et de valorisation du patrimoine culturel (Association du patrimoine culturel du Vietnam), le British Council a apporté un appui financier et technique à neuf projets, dont le renforcement des compétences des femmes issues de l’ethnie H’mông à Pa Co (Phu Tho) grâce aux techniques artisanales traditionnelles, ainsi que la restauration du tissage des motifs les plus sophistiqués de l’ethnie Thai au village de Hoa Tiên (Nghê An).

La ville de Huê figure parmi les exemples les plus réussis, grâce à la coopération de 15 gouvernements, 50 ONG et plus de 10 organisations internationales spécialisées. Le projet de restauration du temple Triêu To Miêu dans la Cité impériale, financé à hauteur de 700.000 dollars par U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation (AFCP), en est une illustration.

Depuis plus de 20 ans, l’AFCP a soutenu 16 projets au Vietnam pour un total de 1,2 million de dollars. L’Inde a financé la restauration du sanctuaire de My Son, la France collabore avec Hanoï pour la conservation des villas coloniales, tandis que l’UNESCO, l’Allemagne, le Japon, la République de Corée, l’Italie et l’Union européenne accompagnent divers programmes de recherche et de formation.

Selon Dê Van Tru, président de l’Association du patrimoine culturel du Vietnam, la préservation et la valorisation du patrimoine nécessite la coopération de la communauté internationale. Le Vietnam s’efforce de renforcer la formation, de diversifier les partenariats et de bâtir un cadre juridique transparent pour une gestion durable, contribuant ainsi à faire rayonner l’identité culturelle vietnamienne à travers le monde.

VNA/CVN