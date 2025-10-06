Les licornes de Huê, entre mémoire et renouveau

Huê, ancienne capitale impériale au Centre du Vietnam, la confection de têtes de licorne en carton perpétue un savoir-faire ancestral. Variées dans leurs formes et raffinées dans leur exécution, ces pièces témoignent d’une maîtrise artisanale alliant précision, créativité et sens esthétique.

À l’approche de la Fête de la mi-automne 2025, ateliers et foyers s’activent pour répondre à une demande croissante. Si l’or et le rouge dominent encore les modèles traditionnels, les créations contemporaines de Huê se réinventent à travers une palette élargie de couleurs et de styles. Chaque détail - regard, cils, cornes - est minutieusement travaillé, conférant à ces figures une allure à la fois élégante et noble.

Face à la montée des divertissements numériques, ces objets façonnés à la main conservent leur place dans les célébrations de la pleine lune. Ils continuent d’émerveiller les enfants tout en préservant un métier porteur de mémoire et d’identité culturelle, profondément enraciné dans l’histoire de Huê.

