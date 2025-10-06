Les licornes de Huê, entre mémoire et renouveau

>> Quand le "Sorcier de la canette" illumine la Fête de la mi-automne
>> À Hanoï, la production des gâteaux de lune bat son plein
>> La Fête de la mi-automne : semer la joie dans tout le pays
|La danse de la licorne, spectacle fascinant mêlant tradition, arts martiaux et performance scénique.
À l’approche de la Fête de la mi-automne 2025, ateliers et foyers s’activent pour répondre à une demande croissante. Si l’or et le rouge dominent encore les modèles traditionnels, les créations contemporaines de Huê se réinventent à travers une palette élargie de couleurs et de styles. Chaque détail - regard, cils, cornes - est minutieusement travaillé, conférant à ces figures une allure à la fois élégante et noble.
|Des têtes modelées à la main, toutes uniques et expressives.
Face à la montée des divertissements numériques, ces objets façonnés à la main conservent leur place dans les célébrations de la pleine lune. Ils continuent d’émerveiller les enfants tout en préservant un métier porteur de mémoire et d’identité culturelle, profondément enraciné dans l’histoire de Huê.
|Porte-bonheur dans la tradition populaire, la licorne incarne force, courage et sagesse.
|Un travail de confection d’une grande minutie.
|Vitrine éclatante sur la rue Trân Hung Ðao, quartier de Phú Xuân, à Huê (Centre).
Texte et photos : Nguyên Lý - Phuong Nga/VNA/CVN