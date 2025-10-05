Le Prix "Tinh hoa Việt" honore la créativité et l’identité culturelle nationale

Le 4 octobre, le journal Dai Doan Kêt (organe central du Front de la Patrie du Vietnam), en collaboration avec la société ZOA Communication et Création, a organisé une conférence de presse pour annoncer le lancement du Prix "Tinh hoa Việt" (Quintessence du Vietnam).

Le Prix "Tinh hoa Việt" (Quintessence du Vietnam) 2025, de portée nationale, ne vise pas seulement à récompenser des contributions remarquables, mais constitue également une initiative stratégique destinée à bâtir une base solide pour l’écosystème culturel et artistique vietnamien à l’ère de l’intégration internationale.

À partir de cette année, le prix s’étend à l’échelle nationale avec un mécanisme de sélection combinant l’évaluation professionnelle d’un jury d’experts et la participation du public via une plateforme numérique. Ce système garantit transparence, équité et dimension démocratique. L’objectif est d’établir un "référentiel" des valeurs artistiques porteuses de l’identité vietnamienne, affirmant ainsi la place de la culture nationale dans la vie contemporaine.

Parallèlement, le prix constitue un forum permettant aux artistes, intellectuels et créateurs de se rencontrer, d’échanger, de s’inspirer mutuellement et de diffuser l’esprit : "Excellence vietnamienne - transmettre aujourd’hui, rayonner demain".

Lors de la conférence de presse, le producteur Nguyên Phan Giang (partenaire du programme) a déclaré : "Le prix a été créé avant tout pour honorer et témoigner du respect envers les personnes, les œuvres et les valeurs ayant contribué à la culture, à l’art et à la vie sociale. Ce n’est pas seulement une reconnaissance, mais aussi un acte de gratitude, afin que l’excellence ne soit pas oubliée, mais continue de briller et d’inspirer le présent et l’avenir".

Le jury rassemble plusieurs figures éminentes du domaine culturel et artistique : le poète Hông Thanh Quang, ancien rédacteur en chef du journal Dai Doan Kêt ; l’Artiste du Peuple Vuong Duy Biên, vice-président de l’Union des Associations littéraires et artistiques du Vietnam ; l’Artiste du Peuple Trân Ly Ly, présidente du Conseil de l’Académie de danse du Vietnam ; le peintre Vi Kiên Thanh, ancien directeur du Département du cinéma du Vietnam ; les musiciens Nguyên Hai Phong et Huy Tuân, ainsi que de nombreux experts, journalistes et critiques réputés.



La structure et les critères dudit prix se déclinent en trois grandes catégories : Excellence musicale, Excellence artistique multidisciplinaire et Prix spécial - Excellence pour la contribution.



La période de vote et d’évaluation se déroulera du 12 décembre au 1er janvier 2026, combinant l’examen du jury et le vote du public. La soirée de remise des prix, prévue en janvier 2026, s’annonce comme un événement solennel et riche en émotions.

Texte et photo : Minh Thu/CVN

