Le premier musée vietnamien de la danse Licorne-Lion-Dragon ouvrira ses portes aux Ba Na Hills.

Le premier musée vietnamien entièrement dédié à l'art des danses de la licorne, du lion et du dragon ouvrira ses portes le 6 octobre à Dà Nang. Le musée, s'étendant sur près de 1.500 m 2 , est situé à la station 2 de Hôi An, au sein du complexe touristique Sun World Ba Na Hills.

L'annonce a été faite par Nguyên Lam An, directeur du complexe, qui a souligné que ce projet, en développement depuis des années, visait à rendre hommage à cet art folklorique traditionnel profondément ancré dans la culture vietnamienne, porteur de vœux de prospérité et de bonne fortune et indissociable des festivals et des célébrations du Nouvel An lunaire (Têt).

Selon Nguyên Lam An, le projet est en développement depuis des années dans le but de faire découvrir la culture traditionnelle vietnamienne aux visiteurs nationaux et internationaux.

Son inauguration pendant la Fête de la mi-automne revêt une signification symbolique particulière, car c'est une période où les danses de la licorne, du lion et du dragon occupent une place importante dans les célébrations communautaires.

Le musée propose aux visiteurs un voyage culturel immersif à travers les danses des trois régions du pays : la section Nord se distingue par sa simplicité et sa solennité ; celle du Centre met en avant l'image du chien céleste, symbole spirituel de Hoi An ; tandis que la section Sud éblouit par ses couleurs vibrantes et la diversité de ses performances.

Les expositions ont été réalisées par l'artisan Lê Hông, chef de la troupe de danse de la Licorne, du Lion et du Dragon du temple Bay Ba (Sept Dames) dans la province d'An Giang.

L'expérience est enrichie par des activités interactives comme la peinture de masques, la vente de souvenirs et des expositions culturelles contemporaines.

Parallèlement, Sun World Ba Na Hills organise des festivités spéciales pour la Mi-Automne, avec des décorations traditionnelles, et le programme "Festin au clair de lune" proposant des gâteaux de lune, des soupes sucrées et du thé parfumé.Le Musée d'art de la danse Licorne-Lion-Dragon est destiné à devenir un nouveau lieu culturel incontournable à Dà Nang, essentiel à la préservation et à la promotion du patrimoine folklorique vietnamien tout en enrichissant l'expérience des touristes internationaux et nationaux.

Parallèlement aux festivités, de nombreux programmes caritatifs, notamment des examens médicaux gratuits et la distribution de médicaments, sont mis en place pour soutenir les enfants, en particulier ceux issus de milieux défavorisés et de zones reculées.

