Le Vietnam ajoute des couleurs culturelles à l'Exposition universelle de Corée à Paris

Invités d'honneur, des artistes vietnamiens du Centre culturel du Vietnam en France ont captivé le public international lors de l'Exposition universelle de Corée 2025, qui s'est tenue à Paris le 4 octobre. Leurs performances remarquées, dans une atmosphère vibrante, ont magnifiquement mis en valeur la diversité culturelle asiatique.

>> Une plaque en l’honneur du Président Hô Chi Minh de nouveau visible à Marseille

Photo : VNA/CVN

Organisé par l’Association Mes Amis (AMA), en collaboration avec les autorités locales, l’événement a réuni l’ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, le maire du 15e arrondissement de Paris, Philippe Goujon, ainsi que le président de l’AMA, Ju Hee Jeong.

L’exposition a mis à l’honneur la culture sud-coréenne tout en valorisant les échanges culturels et les liens entre nations à travers la musique, la gastronomie et les arts du spectacle.

Les artistes vietnamiens ont séduit le public avec des performances mêlant traditions et modernité. Parmi les moments marquants figuraient la chanson Đất nước lời ru (Berceuse de la nation), la sonorité envoûtante du monocorde đàn bầu (instrument traditionnel vietnamien à une corde) et une interprétation émouvante de la célèbre pièce sud-coréenne Onara, revisitée dans un style de fusion vietnamo-coréenne.

D’autres prestations ont mis en lumière l’ambiance festive du Nouvel An vietnamien, tandis que le xylophone de bambou T’rưng a reflété l’âme et la vitalité des Hauts plateaux du Centre.

S’adressant au correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Paris, l’Artiste émérite Tang Thanh Son, vice-directeur du Centre culturel du Vietnam en France, a souligné que ces échanges internationaux constituaient des occasions précieuses de valoriser l’identité culturelle nationale et de renforcer l’amitié avec les partenaires étrangers.

Su A Lee, vice-présidente de l'AMA, a souligné que l'invitation d'artistes vietnamiens témoignait des liens étroits de l'association avec la communauté vietnamienne en France. Elle exprime ainsi l'ambition de l'AMA d'approfondir les échanges culturels entre le Vietnam et la République de Corée.

VNA/CVN