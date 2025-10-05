Mưa đỏ représentera le Vietnam aux Oscars 2026

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme du Vietnam a pris la décision d'envoyer le film Mưa đỏ (Pluie rouge) pour participer à la sélection préliminaire dans la catégorie "Meilleur film international" lors de la 98 e cérémonie des Oscars, organisée par l'Académie des arts et des sciences du inéma des États-Unis.

Photo : CTV/CVN

Sorti en salles le 22 août 2025, Mưa đỏ a rapidement battu des records historiques du box-office vietnamien. Le film est devenu le plus grand succès au box-office avec un total de 714 milliards de dôngs avant de quitter les écrans le 29 septembre.

Selon le distributeur Galaxy, plus de 8,1 millions de spectateurs ont vu le film en salle durant ses cinq premières semaines de projection.

Nguyễn Phương Thảo, spectatrice à Hanoï, témoigne : "J'ai vu ce film pour la deuxième fois, et j'étais déjà très fière lors de la première. Cette fois-ci, je l'ai vu avec mon unité militaire, et je suis encore plus fière. Mes aînés m'ont raconté la brutalité de la guerre, et en regardant le film, j'ai compris un peu plus. C'était très émouvant".

Photo : CTV/CVN

Certains spectateurs ont même avoué avoir vu le film jusqu'à 11 fois. Ce phénomène populaire autour de Mưa đỏ captivé le public, contribuant à son immense succès.

Images saisissantes, scénario humain

Inspiré de la bataille des 81 jours et nuits à Quang Tri en 1972 pendant la guerre du Vietnam, Mưa đỏ, réalisé par l’“Artiste Émérite” Dang Thai Huyên, est une œuvre de fiction produite par la compagnie cinématographique de l’Armée populaire du Vietnam, sur un scénario du célèbre écrivain Chu Lai.

Les scènes de guerre ont été recréées avec un réalisme impressionnant sur un plateau de 50 ha, chaque détail ayant été minutieusement travaillé pour capturer la tension dramatique des combats.

Le casting rassemble une nouvelle génération d’acteurs - pour la plupart débutants - qui livrent des performances sincères et touchantes.

Le personnage principal Cuong (interprété par Dô Nhât Hoàng), est un étudiant du Conservatoire de musique, passionné d’arts martiaux, qui renonce à une bourse d’études à l’étranger pour s’engager volontairement dans l’armée. Il rejoint une escouade dirigée par Ta (Phuong Nam), chef d’équipe courageux et direct. Aux côtés de camarades venus d’horizons divers - Binh, Tu, Hai et Sen - ils partagent le même idéal : défendre la citadelle de Quang Tri au prix de leur vie.

Photo : CTV/CVN

Ce film touche profondément les spectateurs grâce à son récit humain, ses images réalistes et ses personnages attachants. Après sa sortie en salles, Mưa đỏ poursuit sa diffusion sur diverses plateformes et étend sa tournée de projection itinérante. L'équipe de production a d'ores et déjà reçu plusieurs invitations pour présenter le film dans les régions reculées du pays.

Oscars, un des événements cinématographiques les plus prestigieux au monde

Les Oscars, prix annuels de l'Académie des arts et des sciences du cinéma des États-Unis, sont l'un des événements cinématographiques les plus prestigieux au monde.

La 98e cérémonie des Oscars sera diffusée le 15 mars 2026. La liste restreinte pour la catégorie "Meilleur film international" sera annoncée le 16 décembre 2025, avec les cinq finalistes publiés le 22 janvier 2026.

En mars dernier, Anora du réalisateur Sean Baker a remporté cinq prix, dont celui du "Meilleur film", lors de la 97e édition des Oscars.

Concernant la catégorie "Meilleur film international" aux Oscars, le Vietnam soumet régulièrement des films à la sélection préliminaire, mais n'a pas encore réussi à figurer parmi les nominations officielles.

Phuong Mai/CVN