Lever les obstacles pour stimuler le secteur privé

Le Forum du secteur privé du Vietnam 2025 (Vietnam Private Sector Forum - VPSF 2025) s’est tenu le 15 septembre à Hanoï sur le thème "Libérer le potentiel - Créer l’avenir du Vietnam", réunissant plus de 1.500 chefs d’entreprise, experts et représentants d’organisations internationales.

La session ministérielle a porté sur la mise en place d’un environnement institutionnel moderne, transparent et favorable au développement des entreprises, en phase avec les exigences de la nouvelle ère.

Lors du débat thématique sur les institutions de facilitation, les délégués ont souligné la nécessité d’éliminer les obstacles juridiques, de stimuler l’innovation et d’assurer un cadre réglementaire clair. Ils ont proposé la création d’un Conseil de coordination pour l’innovation institutionnelle public-privé, la mise en place d’un système national d’information électronique intégré de retour en ligne et d’un service administratif express.

Trois autres sessions ont abordé l’innovation et la technologie, la stratégie d’internationalisation et le renforcement des capacités internes.

Organisé par l’Association des jeunes entrepreneurs du Vietnam (Viet Nam Young Entrepreneurs Association - VYEA) et ses partenaires, le VPSF 2025 s’inscrit dans une série de dialogues nationaux. En amont, entre le 9 juillet et le 31 août, plus de 5.000 entrepreneurs ont participé aux forums locaux, formulant plus de 3.000 contributions destinées à nourrir le dialogue de haut niveau avec le gouvernement et le Livre blanc sur l’économie privée du Vietnam 2025.

