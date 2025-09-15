Vietnam et FAO intensifient leur coopération pour une agriculture durable et innovante

La vice-présidente du Comité central de l'Association des agriculteurs du Vietnam, Bùi Thi Thom, a reçu le 15 septembre à Hanoï une délégation de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), conduite par Sophie Gabrielle G. Grouwels, coordinatrice régionale du programme "Forest and Farm Facility" (FFF).

>> Séminaire sur le partenariat international dans la sylviculture

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont discuté des résultats de la mise en œuvre du programme FFF et des orientations futures afin de renforcer leur coopération.

Bùi Thi Thom a salué le rôle de la FAO dans le soutien au développement de l'agriculture durable au Vietnam. Elle a particulièrement mis en avant le programme FFF, qui a contribué à créer des revenus stables pour les agriculteurs.

La responsable vietnamienne a souhaité que la FAO poursuive son engagement en faveur du développement d’une agriculture de haute technologie et respectueuse de l’environnement, au bénéfice direct des agriculteurs.

Elle a proposé que la FAO continue de soutenir les agriculteurs à travers plusieurs initiatives : le renforcement et la création de coopératives, la promotion du travail en groupe, le soutien à la gestion de la production, à la mise en place de marques de produits, à l’accès au crédit et au développement de marchés.

Elle a également plaidé pour un appui à la création de liens entre les coopératives et les entreprises, ainsi qu’à la promotion de la gestion forestière et de l’accès au marché du carbone.

De son côté, Sophie Gabrielle G. Grouwels a salué les efforts de l’Association des agriculteurs du Vietnam pour accompagner les coopératives, en particulier celles dans les régions montagneuses du Nord. Elle a souligné que ces actions avaient permis d’améliorer les revenus et de réduire la pauvreté des agriculteurs. Elle a également indiqué que le programme FFF avait contribué à la création de chaînes de valeur et exprimé le souhait de collaborer pour reproduire ces modèles réussis à l’avenir.

VNA/CVN