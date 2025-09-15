Le Vietnam ambitionne 370 millions de dollars d’APD supplémentaires d’ici fin 2025

Selon le ministère des Finances, le Vietnam pourrait mobiliser environ 370 millions de dollars supplémentaires de fonds d'aide publique au développement (APD) et de prêts préférentiels d’ici la fin de l’année 2025.

Photo : Tuân Anh/VNA/CVN

En moyenne, entre 2021 et 2025, le Vietnam a mobilisé chaque année entre 800 millions et un milliard de dollars de fonds d’APD et de prêts préférentiels, à l’exception de l’année 2022, marquée par une forte baisse en raison des impacts de la pandémie de COVID-19.

Durant les huit premiers mois de 2025, près de 450 millions de dollars de ces fonds ont déjà été mobilisés. Toutefois, les résultats de décaissement pour les investissements publics financés par les fonds étrangers restent largement en deçà des prévisions. Sur la période 2021-2024, seuls 66.528 milliards de dôngs ont été décaissés, représentant 22% du plan initial de financement public et 44,9 % du plan révisé approuvé par le Premier ministre.

Pour les huit premiers mois de 2025, les agences centrales et les localités ont décaissé 3.592,68 milliards de dôngs, soit seulement 15,34 % des 23.416,48 milliards de dôngs alloués par le gouvernement.

Face à une forte demande de financement extérieur, estimée à environ 2 218 300 milliards de dôngs pour la période 2025-2027, le Vietnam a engagé une série de réformes visant à améliorer le cadre juridique afin d’accélérer la mise en œuvre des projets financés par l’APD.

Parmi les mesures phares figurent la suppression de l’étape d’approbation du projet par le Premier ministre, remplacée par une procédure allégée de proposition de prêt, la simplification des formalités d’approbation des projets utilisant des aides non remboursables, ou encore l’assouplissement des conditions de décaissement en distinguant les fonds alloués et les prêts à rembourser.

Photo : Hông Dat/VNA/CVN

Le gouvernement a également adopté des dispositions permettant la mise en œuvre anticipée des procédures d’appel d’offres avant la signature des accords internationaux de prêt, afin de raccourcir les délais et d’harmoniser les procédures avec celles des bailleurs de fonds étrangers.

Le décret n°242/2025/NĐ-CP, entré en vigueur le 10 septembre 2025, remplace les décrets n°114/2021/NĐ-CP et n°20/2023/NĐ-CP. Il introduit plusieurs nouveautés importantes, comme la création d’un cadre juridique permettant aux entreprises publiques d’accéder aux fonds d’APD et aux prêts préférentiels, ou encore la simplification des mécanismes de réception des aides non remboursables.

Désormais, les fonds d’APD et les prêts préférentiels seront octroyés via quatre modalités : programmes, projets, actions hors projet et appui budgétaire. L’APD non remboursable sera prioritairement affectée à des projets d’infrastructures économiques et sociales, de renforcement des capacités, de gestion des risques de catastrophes naturelles et de crises sanitaires, ainsi qu’aux domaines du changement climatique, de la croissance verte, de la science, de la technologie, de la transformation numérique et de la protection sociale.

Les prêts d’APD seront, quant à eux, réservés à des secteurs essentiels tels que la santé, l’éducation, la formation professionnelle, la protection de l’environnement, l’adaptation au changement climatique et les infrastructures économiques essentielles ne générant pas directement de revenus.

Une nouveauté notable est que le secteur privé pourra également accéder aux fonds d’APD et aux prêts préférentiels, notamment via des projets en partenariat public-privé (PPP), des programmes d’appui au secteur privé ou dans le cadre de missions d’investissement public confiées aux entreprises conformément à la Loi sur l’investissement public.

Par cette réforme, le gouvernement vietnamien entend renforcer la transparence, la responsabilité et l’efficacité dans l’utilisation des ressources financières internationales pour favoriser le développement socio-économique du pays.

VNA/CVN