Le Vietnam, une étoile montante en matière d’attraction de l'investissement étranger

Quatre-vingts ans après la Révolution d’août 1945, le Vietnam s’affirme avec une vigueur remarquable comme une "étoile brillante" dans l’attraction des investissements directs étrangers (IDE). Si la Révolution d'Août a permis au pays de recouvrer sa souveraineté nationale, l'IDE, dans le sillage du Dôi moi (Renouveau) et de l'intégration, a consolidé sa souveraineté économique au cœur de la mondialisation. La relocalisation des chaînes d'approvisionnement mondiales, ainsi que les impacts de la quatrième révolution industrielle, créent à la fois des opportunités et des défis pour l’économie vietnamienne.

Dès la réunification nationale, les dirigeants du Parti et de l'État avaient envisagé l'utilisation des capitaux étrangers pour surmonter les contraintes d'un budget limité et d'infrastructures dévastées par la guerre. C'est dans ce contexte qu'en avril 1977, le président du Conseil des ministres, Pham Van Dông, signa le Décret n° 115-CP, officialisant le Règlement sur les investissements étrangers. Ce texte fondateur, véritable "pierre angulaire" institutionnalisant la politique économique extérieure, détaillait les domaines, les partenaires, les formes, les durées, la gestion des capitaux, le régime comptable et statistique, ainsi que les procédures d'investissement, de dissolution et de résolution des litiges.

Le Règlement sur les investissements étrangers de 1977 marqua l'ouverture d'un nouveau chapitre dans l'histoire du développement économique extérieur du Vietnam, orienté vers la multilatéralisation et la diversification. Cependant, en raison d'un contexte international défavorable, ce cadre juridique ne produisit pas les résultats escomptés. En 1984, le Bureau politique décida de le compléter et de le perfectionner en vue d'élaborer une loi complète sur l'investissement. Après de multiples discussions, l'Assemblée nationale de la VIIIe législature adopta, le 29 décembre 1987, la Loi sur les investissements étrangers au Vietnam, inaugurant une ère nouvelle dans l'attraction des IDE.

Depuis lors, cette loi a fait l'objet de nombreuses modifications et compléments en 1990, 1992, 1996, 2000, 2005, 2014 et 2020. Elle est devenue progressivement plus souple, plus attractive et en parfaite adéquation avec les pratiques internationales. Cette évolution a grandement facilité l'opérationnalisation des investisseurs étrangers, stimulant ainsi une croissance significative des flux d'IDE et contribuant de manière substantielle au processus de renouveau économique.

Amélioration de la qualité des investissements étrangers

L'amélioration constante du cadre juridique de l'investissement a également permis au Vietnam d'intégrer officiellement l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) le 11 janvier 2007, puis de participer à une série d'accords de libre-échange (ALE). Les révisions successives de la loi ont toujours été étroitement liées aux directives du Parti, s'adaptant continuellement au contexte national et à la conjoncture internationale.

En 2019, le Bureau Politique a publié la Résolution 50-NQ/TW, définissant l'orientation pour le perfectionnement des institutions et des politiques, visant à améliorer la qualité et l'efficacité de la coopération en matière d'investissement étranger jusqu'en 2030. L'objectif clair est de perfectionner les institutions concurrentielles, d'accroître la compétitivité nationale et de hisser l'environnement des affaires du Vietnam parmi les trois premiers de l'ASEAN.

Dès 2005, l'Assemblée nationale avait promulgué la Loi sur l'investissement, applicable aux investissements nationaux comme étrangers, instaurant ainsi des "règles du jeu" équitables, simplifiant les procédures et facilitant l'intégration internationale. En conséquence, l'IDE n'a pas seulement injecté des capitaux, mais a également apporté de la technologie, du savoir-faire en matière de gestion et a élargi les marchés, contribuant de manière significative à la croissance économique du pays.

Au cours de près de quatre décennies d'attraction des IDE (1987-2025), le Vietnam a toujours maintenu sa persévérance dans la recherche de capitaux étrangers pour soutenir ses objectifs stratégiques de développement socio-économique. Le pays a avant tout privilégié les projets à forte teneur technologique, cherchant à acquérir des technologies modernes et une expertise de gestion avancée pour renforcer sa capacité de production nationale.

De plus, les IDE ont été orientés vers les secteurs clés de la restructuration économique, favorisant l'industrialisation et la modernisation, transformant l'économie d'un modèle agricole traditionnel vers une économie axée sur l'industrie et les services à haute valeur ajoutée. Les projets d'IDE ont également créé des millions d'emplois, améliorant ainsi le niveau de vie de la population, assurant la sécurité sociale et la stabilité économique.

Non moins crucial, le Vietnam a constamment lié l'attraction des IDE à l'objectif de renforcer l'indépendance et l'autonomie de son économie, bâtissant une économie résiliente au cœur de l'intégration mondiale. Tous ces efforts visent à garantir une utilisation efficace des flux d'IDE, au service du développement durable du pays.

Au cours de huit premiers mois de 2025, le Vietnam a attiré plus de 26,14 milliards de dollars d'investissements directs étrangers (IDE), enregistrant une augmentation notable de 27,3% par rapport à la même période de l'année précédente. Il s'agit du niveau le plus élevé depuis 2009, et ce, malgré une tendance mondiale à la baisse des IDE. Parallèlement, la valeur de la marque nationale du Vietnam poursuit sa croissance régulière, se classant actuellement au 32e rang mondial selon Brand Finance, une progression significative par rapport à la 47e place il y a seulement une décennie.

Afin d’attirer les flux d'IDE vers les domaines prioritaires, le Vietnam met en œuvre de nombreuses solutions décisives et importantes, comme la promulgation de la Stratégie de coopération en matière d'investissement étranger pour la période 2021-2030, qui met l'accent sur la qualité des projets, particulièrement dans les secteurs prioritaires. Le pays s'efforce également d'améliorer ses institutions, de promulguer des politiques incitatives, de créer un fonds de soutien à l'investissement, de développer des centres financiers internationaux et d'intensifier les investissements dans l'amélioration des infrastructures de transport et d'énergie.

Alexander Ziehe, président de l'Association des entreprises allemandes au Vietnam, a salué les réformes infrastructurelles et les efforts du Vietnam pour créer un environnement d'investissement et d'affaires transparent. Il estime que ces initiatives continueront de renforcer l'attractivité du Vietnam pour les IDE de haute qualité et à long terme, en particulier dans les domaines où le pays possède des atouts.

Outre les avantages fiscaux, les facilités foncières, le développement des infrastructures, ainsi que la simplification des procédures administratives et d'investissement, visent à maximiser la commodité pour les entreprises internationales désireuses de s'implanter dans le pays.

Lors de récentes réunions avec des investisseurs, le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a souligné la stratégie vietnamienne d'attraction sélective des IDE. Cette approche cible des secteurs clés tels que les infrastructures stratégiques, la science et la technologie, l'innovation, la transformation numérique, la biotechnologie, les nouveaux matériaux, les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle.

Le gouvernement s'engage fermement à créer des conditions favorables et à accompagner ses partenaires internationaux, entreprises et investisseurs, nationaux et étrangers, afin de promouvoir une coopération commerciale et d'investissement efficace et durable, a affirmé le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung.

Grâce à un cadre juridique en constante amélioration, les investisseurs étrangers ont pu opérer en toute confiance au Vietnam. Cette orientation claire et l'engagement constant du Parti et de l'État, manifestés à chaque étape du développement, ont forgé une confiance inébranlable chez les investisseurs, faisant des IDE un moteur essentiel de la croissance économique vietnamienne.

