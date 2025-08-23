Booster le secteur économique privé

Le secteur privé représente environ 50% du PIB national, plus de 30% des recettes fiscales de l’État et génère plus de 82% des emplois. Compte tenu de son rôle majeur dans l’économie nationale, des politiques et mesures spécifiques sont mises en œuvre pour accélérer son développement.

Le Bureau politique du Parti le 4 mai dernier la Résolution 68 sur le développement du secteur économique privé. Pour la mettre en œuvre, l’Assemblée nationale a adopté le 17 mai la Résolution 198 définissant les mécanismes et politiques spécifiques visant à soutenir la croissance de ce secteur, suivie de la Résolution gouvernementale 139, en date le même jour, détaillant le plan de mise en œuvre du document de l’Assemblée nationale.

Conformément à la Résolution gouvernementale 138 relative au plan d’action pour la mise en œuvre de la Résolution 68, 56 tâches ont été fixées. Onze ministères et agences ont été désignés comme responsables, et 17 tâches doivent être achevées en 2025. À ce jour, seules six ont été finalisées ; les 11 restantes doivent donc l’être d’ici la fin de l’année.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, président du Comité national de pilotage pour la mise en œuvre de la Résolution 68 du Bureau politique du Parti, a présidé récemment la première réunion du comité. Il a invité les membres à examiner, compléter et exécuter les tâches et solutions qui leur ont été assignées dans le cadre de leurs compétences. Il a insisté sur la nécessité de finaliser les plans d’action aux niveaux ministériel, sectoriel et local, d’identifier les obstacles institutionnels et juridiques, et de proposer des solutions concrètes. Il a également souligné l’importance d’évaluer la perception de ces résolutions par les entreprises et la société, ainsi que leur degré d’adhésion. Le Comité national de pilotage doit proposer des moyens d’encourager et de favoriser une plus grande participation du secteur privé.

Selon une enquête récente, la confiance des entreprises dans la Résolution 68 est globalement positive. Cependant, 50% des sociétés interrogées estiment que le soutien local reste insuffisant à bien des égards. Le chef du gouvernement a appelé à renforcer les inspections et la supervision afin de garantir le bon fonctionnement de l’appareil administratif, en évitant les actions purement formelles et la recherche de résultats superficiels. “La mesure ultime du succès, a-t-il rappelé, réside dans la croissance des entreprises et leur contribution au PIB, à la science et à la technologie, à l’innovation, à la productivité du travail et à la prospérité nationale”.

Quinze groupes de solutions

Les principales mesures incluent la suppression des blocages institutionnels, la révision et la modification des textes juridiques relatifs aux impôts, aux redevances, à l’accès au foncier, aux ressources naturelles, aux taux d’intérêt, à la formation des ressources humaines, ainsi qu’aux sanctions administratives en matière de concurrence.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a chargé les services concernés d’élaborer une feuille de route pour simplifier les procédures administratives, afin de réduire délais et coûts. Il a également préconisé une décentralisation et une délégation accrues des pouvoirs aux collectivités locales dans la gestion administrative. Les localités ont été invitées à améliorer et finaliser leur planification du développement, à promouvoir de nouveaux projets d’investissement et à garantir un accès équitable, transparent et ouvert aux investisseurs.

Après trois mois de mise en œuvre de la Résolution 68, le secteur économique privé a enregistré de nombreux signes positifs. Selon ledit Comité national de pilotage, plus de 24.000 nouvelles entreprises ont été créées en juin, et plus de 16.000 en juillet, portant à près de 108.000 le nombre total d’entreprises nouvellement fon-dées au cours des sept premiers mois de 2025. Les entreprises en activité ont également mobilisé plus de 2,4 billiards de dôngs de capitaux supplémentaires, soit une hausse de plus de 186% en glissement annuel.

Durant cette même période, plus de 536.000 nouveaux ménages commerciaux ont été enregistrés, soit une augmentation de 165% en variation annuelle, et plus de 66.300 entreprises ont repris leurs activités, soit une progression de près de 50% par rapport à la même période de 2024. Les recettes budgétaires de l’État issues du secteur non étatique de l’industrie, du commerce et des services ont atteint près de 260 billions de dôngs au premier semestre, en hausse de 25% sur un an.

L’un des objectifs les plus ambitieux de la Résolution 68 est que, d’ici 2030, le Vietnam compte 2 millions d’entreprises, un chiffre qui atteindrait 3 millions en 2045. Ce plan illustre le tournant historique du secteur privé : d’acteur fragmenté et marginal, il devient désormais un pilier essentiel de l’économie nationale. S’il est atteint, cet objectif permettra de créer des millions d’emplois, d’augmenter les recettes fiscales et d’inscrire l’économie vietnamienne dans une trajectoire de croissance durable. Il offrira également aux entreprises vietnamiennes l’opportunité de mieux s’intégrer dans la chaîne de valeur mondiale et de devenir des acteurs clés du réseau de production mondial.

