Le Vietnam promeut les investissements au Royaume-Uni et en Italie

Le ministère des Finances a annoncé que, du 14 au 21 septembre 2025, le ministre Nguyên Van Thang conduit une délégation du ministère pour participer à des activités de promotion des investissements au Royaume-Uni et en Italie.

Dans le cadre de cette mission, le ministre des Finances a des séances de travail avec des organismes de régulation financière, des bourses de valeurs, de grands groupes et institutions financières internationales. Il présidera et prononcera également le discours d’ouverture lors de la Conférence de promotion des investissements Vietnam - Royaume-Uni (Londres, 16 septembre 2025) et de la Table ronde de connectivité des investissements Vietnam - Italie (Milan, 18 septembre 2025).

À travers ce déplacement, le ministère des Finances souhaite transmettre le message suivant : le Vietnam continue d’affirmer son rôle en tant que destination d’investissement attractive, sûre, transparente et durable ; le gouvernement vietnamien reste attaché aux objectifs de croissance verte, d’innovation et d’intégration internationale approfondie ; et s’engage à accompagner la communauté des investisseurs internationaux selon la devise transparence - équité - harmonisation des intérêts.

VNA/CVN