Le Vietnam ratifie officiellement l’Accord de l’OMC sur les subventions à la pêche

Le 15 septembre, le Vietnam a déposé son instrument de ratification de l’Accord sur les subventions à la pêche au siège de l’OMC en Suisse, portant à 111 le nombre de membres l’ayant ratifié - seuil nécessaire pour l’entrée en vigueur mondiale de l’accord. Le Vietnam figure parmi les quatre derniers pays, aux côtés du Brésil, du Kenya et de Tonga, à avoir contribué à "activer" cet accord.

Lors d’une session spéciale du Conseil général de l’OMC, l’ambassadeur Mai Phan Dung, chef de la Mission du Vietnam à Genève, a remis le document de ratification au nom de l’État. Cet événement affirme le prestige et la position du Vietnam, tout en traduisant sa détermination à participer à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

L'Accord de l'OMC sur les subventions à la pêche, adopté à la 12e Conférence ministérielle (CM12) le 17 juin 2022, marque un grand pas en avant pour la durabilité des océans en interdisant les subventions à la pêche préjudiciables, facteur clé de l'épuisement général des stocks de poissons dans le monde.

Pour le Vietnam, la ratification réaffirme son engagement envers un ordre commercial international fondé sur des règles, l’équité et la durabilité, tout en créant un levier pour restructurer la filière halieutique vers la modernité et la durabilité, répondant aux exigences des grands marchés d’exportation. À long terme, des océans en bonne santé garantiront les moyens de subsistance de 1,45 million de travailleurs de la pêche et des communautés côtières, tout en contribuant à l’objectif national d’une économie bleue.

La directrice générale de l’OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a souligné que l’accord contribuera à protéger les écosystèmes marins, les moyens de subsistance et l’alimentation de millions de personnes, tout en démontrant que le commerce peut servir à la fois l’humanité et la planète.

