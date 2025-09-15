Le gouvernement approuve un plan de reclassement du marché boursier

Le gouvernement vietnamien a approuvé un projet ambitieux de reclassement du marché boursier national, visant à le transformer en une plateforme plus transparente, plus liquide et plus compétitive à l’échelle internationale, capable d’attirer davantage de capitaux étrangers.

Ce plan, approuvé par la décision n°2014/QD-TTg et signé le 12 septembre par le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc, établit une feuille de route complète pour les réformes à court et à long terme.

À court terme, les décideurs politiques visent un reclassement au statut de marché émergent secondaire auprès de FTSE Russell d’ici 2025, tout en cherchant à maintenir cette position les années suivantes.

À l’horizon 2030, le Vietnam est déterminé à satisfaire aux critères de désignation de marché émergent par MSCI et à progresser vers le statut de marché émergent avancé auprès de FTSE Russell.

Pour atteindre ces objectifs, le plan prévoit des réformes radicales visant à renforcer le cadre juridique, à simplifier les procédures de marché et à moderniser les infrastructures.

L’une des priorités immédiates est de s’attaquer aux restrictions qui ont longtemps découragé la participation étrangère, comme l’obligation pour les investisseurs étrangers de préfinancer les transactions sur titres.

Le gouvernement entend assouplir cette condition jusqu’à ce que le mécanisme de contrepartie centrale de compensation (CCP) soit pleinement opérationnel, ce qui permettra d’aligner les pratiques de règlement du Vietnam sur les normes internationales.

Une plus grande transparence sur les limites de propriété étrangère dans les différents secteurs est également un point central, garantissant aux investisseurs étrangers un accès égal à des informations claires et précises.

Parallèlement, les procédures administratives seront simplifiées, notamment celles liées à l’ouverture de comptes de négociation et à la gestion des flux d’investissement transfrontaliers.

Le plan prévoit également le renforcement des infrastructures pour favoriser des opérations de marché plus efficaces.

Le renforcement des systèmes d’information entre les banques dépositaires et les sociétés de valeurs mobilières est essentiel pour accroître l’efficacité des transactions, tandis que la mise en œuvre d’un mécanisme de compte de négociation omnibus (OTA) simplifie et rationalise les opérations.

Diversifier la base d’investisseurs

L’amélioration de la transparence et de la gouvernance est un autre pilier. Les sociétés cotées et les sociétés ouvertes seront progressivement tenues d’adopter les Normes internationales d’information financière (IFRS) et d’appliquer les principes de gouvernance d’entreprise de l’OCDE.

Le projet souligne également la nécessité d’améliorer la qualité de l’audit et les capacités de supervision au sein des organismes de réglementation, en dotant la Commission d’État des valeurs mobilières (SSC) et d’autres agences de systèmes informatiques modernisés, de pouvoirs d’application renforcés et de ressources humaines qualifiées.

Par ailleurs, le gouvernement cherche à diversifier la base d’investisseurs en encourageant la croissance des investisseurs institutionnels et professionnels, tout en améliorant la formation et la protection des investisseurs particuliers.

Parallèlement, de nouveaux produits financiers devraient être introduits, allant des obligations d’infrastructure et vertes aux produits dérivés, instruments structurés et outils de couverture de change, offrant ainsi aux investisseurs un éventail plus large d’opportunités.

À plus long terme, les autorités réexamineront et, le cas échéant, relèveront les seuils légaux de participation étrangère, développeront les mécanismes de vente à découvert et de prêt de titres dans un cadre contrôlé et amélioreront la coordination des politiques macroéconomiques afin de stabiliser l’environnement de l’investissement.

