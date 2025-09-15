Financial Insights 2025 renforce la coopération entre le Vietnam et le Royaume-Uni

L’Association vietnamienne d’investissement et de finance (VIFA) au Royaume-Uni a organisé avec succès l’événement "Financial Insights 2025" à Londres, visant à renforcer les liens financiers et commerciaux entre les deux pays.

>> Vietnam et Royaume-Uni coopèrent dans le domaine des semi-conducteurs

>> Le Vietnam promeut les investissements au Royaume-Uni et en Italie

L’événement a rassemblé plus de 50 participants, dont des experts financiers, des gestionnaires d’actifs et des membres de la communauté d’affaires vietnamienne au Royaume-Uni, qui ont échangé leurs connaissances, actualisé leurs informations et discuté des tendances et des opportunités dans les domaines de la finance, de l’investissement et des affaires.

Photo : VNA/CVN

Lors de l’événement, un représentant de la Chambre de commerce britannique au Vietnam (BritCham Vietnam) a présenté aux participants le Sommet d’affaires Royaume-Uni - Vietnam 2025, un nouvel événement annuel visant à mettre en relation les entreprises britanniques et vietnamiennes. Ce sommet se concentrera sur deux domaines clés : les énergies renouvelables et le développement du Centre financier international de Hô Chi Minh-Ville. Il comprendra des ateliers approfondis, un dîner de gala et des activités de promotion commerciale, offrant aux entreprises l’occasion de se rencontrer et de renforcer leurs partenariats.

Le cabinet d’avocats Birketts LLP a ensuite fait le point sur les dernières évolutions du droit du travail au Royaume-Uni. Cette présentation s’est avérée particulièrement utile pour les entreprises et les employeurs vietnamiens au Royaume-Uni, les aidant à comprendre et à respecter les nouvelles réglementations afin de garantir des opérations commerciales efficaces et légales.

Christine Le, présidente de VIFA, a affirmé que la mission de l’association est de servir de passerelle entre la communauté des experts et entrepreneurs vietnamiens au Royaume-Uni et les partenaires au Vietnam.

Elle a souligné que Financial Insights 2025 renforce non seulement la communauté vietnamienne au Royaume-Uni, mais pose également les bases d’une coopération plus large en matière de finance, d’affaires et d’investissement entre les deux pays.

VNA/CVN