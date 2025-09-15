Les banques devront maintenir un ratio de solvabilité minimum de 8%

Selon la circulaire 14/2025/TT-NHNN de la Banque d'État du Vietnam, les banques commerciales et succursales de banques étrangères devront maintenir un ratio de solvabilité (CAR) d'au moins 8 %, dont un minimum de 4,5% en fond de base de catégorie 1 et 6% en fond de catégorie 1. Pour les banques ayant des filiales, il faut aussi respecter le taux de consolidation.

La circulaire introduit aussi deux coussins de capital : le coussin de conservation (CCB) et le coussin de fonds propres contra-cyclique (CCyB). Le CCB passera progressivement de 0,625% la première année à 2,5% à partir de la quatrième année, portant le CAR consolidé à 10,5%. Le fond de base de catégorie 1 (avec CCB) atteindra 7%, et le capital de catégorie 1, 8,5%.

Il est à noter que la circulaire 14 stipule également que les banques ne peuvent distribuer leurs bénéfices en espèces que si elles ont pleinement respecté leurs ratios de fonds propres, conformément aux nouvelles normes. Cela les oblige à privilégier la consolidation de leurs fonds propres avant d'envisager la distribution de bénéfices.

Face à ces exigences, les banques ont accru leur capital par émissions d’actions, rétention des bénéfices ou émissions d’instruments de dette éligibles au fond de catégorie 2. Fin juin 2025, le capital social total des 29 banques analysées atteignait 879.352 milliards de dôngs, en hausse de 6,6 % par rapport à fin 2024. Cinq banques (Vietcombank, VPBank, Techcombank, BIDV, MB) représentaient à elles seules 41 % de ce total.

La circulaire 14/2025/TT-NHNN entre en vigueur le 15 septembre 2025.

